Ley Uber: Qué autos y conductores quedarán fuera del servicio y no podrán trabajar

La Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), conocida también como la Ley Uber busca establecer normativas para la operación de aplicaciones de transporte en Chile, incluyendo servicios como Cabify, Di-Di y Uber, y a su vez solicitando más exigencias a los conductores.

Cabe mencionar que la Ley está a la espera del visto bueno por parte de Contraloría tras aplicarse unas modificaciones introducidas al respecto a su borrador para finalmente ser publicado en el Diario Oficial.

Ley Uber: Qué autos y conductores quedarán fuera del servicio y no podrán trabajar

La actual reglamentación detalla que los siguientes vehículos no podrán operar tras la Ley Uber:

Suzuki New Swift 1.2.

Suzuki Alto K10 1.0.

Suzuki Alto S-Presso.

Kia Morning 1.0.

Hyundai Eon 0,8.

Hyundai Grand I10 1.2.

Chevrolet Spark.

Mitsubishi Mirage 1.2 GLX.

Peugeot 208 1.2.

Chery Iq 1.0 GLS.

Las modificaciones a la Ley Uber

Según confirmó BioBio Chile, se aplicaron una serie de modificaciones a la ley como la cilindrada del vehículo, que ahora podrá ser de 1.4 litros o su equivalente , mientras que antes tenía que ser de 1.4 litros.

El Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, especificó que se habla de ‘equivalente’ debido a que “hay vehículos de combustión interna que, teniendo una cilindrada un poco menor, muestran una potencia similar”.

Por otra parte, la antigüedad de la primera inscripción pasó de “Nuevo” a “ 1 año ” y la antigüedad máxima en etapa de poblamiento pasó de ser de “7 años” a “ 10 años máximo ”.

Finalmente, el congelamiento será solo de “ conductores ” y no de “conductores y vehiculos” como estaba fijado en el primer borrador.

Se pronostican 40 mil desempleos con la Ley Uber

El economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica (UC), David Bravo, aseguró a LUN que durante los primeros meses a la aplicación de la Ley Uber “ Unas 40.000 personas se verán afectadas ” esto tras cruzar datos administrativos de la empresa de Uber y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En ese sentido, unas 107.500 personas trabajaron en el mes de diciembre en al menos una de las principales aplicaciones de transporte como Uber, Di-Di o Cabify. Por lo que una vez aplicada la ley solo el 62,8% cumpliría con la totalidad de requisitos para seguir operando en las calles del país.

En tanto, el otro 37,2% restante no cumpliría con los requisitos de conducir autos de hasta diez años de antigüedad y con una cilindrada de 1,4 o “equivalentes”, por lo que exactamente quedarán fuera de esta norma unos 39.990 conductores.

Se busca tiempo para evitar una desconexión de los conductores y su pérdida de empleo

La presidenta de Alianza IN, Marcela Sabat, gremio que reúne algunas aplicaciones de transporte, aseguró al citado medio que como gremio “estamos de acuerdo con la normativa, pero se necesita tiempo para que no haya mucha desconexión de los conductores y no pierdan una fuente de ingreso”.

Sin embargo, Sabat precisó que como gremio “Nos hubiera gustado un un reglamento sin prórroga, pero la postergación es una fórmula para que no queden estos 40.000 conductores fuera del sistema”.