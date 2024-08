Imagina que Marte, el planeta rojo al que a veces vemos en el cielo, esconde algo sorprendente bajo su superficie.

¡No es ciencia ficción! Investigadores de la Universidad de California acaban de anunciar un hallazgo asombroso: una enorme reserva de agua líquida escondida a kilómetros de profundidad en Marte. Sí, ¡agua líquida en un lugar donde solo pensábamos que había desierto y polvo!

Este hallazgo, publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, nos dice que Marte aún tiene más agua de la que imaginábamos .

Hasta ahora, solo sabíamos de agua en forma de hielo en los polos del planeta. Pero ahora, los científicos han encontrado una reserva subterránea que podría ser mucho más grande de lo que creíamos.

¿Cómodescubrieron agua líquida en Marte?

Los investigadores usaron un truco de la misma ciencia que usamos en la Tierra para buscar petróleo y agua.

Analizaron los temblores del planeta, conocidos como “marsquakes” , utilizando un equipo que estaba en Marte y que ya está retirado. Medir las vibraciones de estos temblores les permitió descubrir una capa de rocas fracturadas, ¡llena de agua líquida!

¿Qué significa esto?

Hace unos 4.000 millones de años, Marte era un planeta lleno de océanos y ríos. Luego, la mayor parte de su atmósfera desapareció, y así también se perdió la mayor parte del agua . Pensábamos que toda el agua se había ido al espacio. Pero ahora sabemos que una parte se escondió bajo tierra.

Este hallazgo podría cambiar mucho sobre lo que sabemos de Marte. Podría incluso darnos pistas sobre si alguna vez hubo vida allí .

Los científicos están emocionados porque este reservorio podría ser un lugar donde la vida podría haber existido , al igual que en las profundidades de nuestros océanos aquí en la Tierra.

¿Qué sigue para los investigadores?

Aunque esta agua está muy profunda como para que los humanos la utilicen de inmediato, el descubrimiento es un gran paso para entender Marte y su historia.