La consultora IT Hunter reveló que el puesto de Desarrollador Full-Stack se ha convertido en uno de los cargos más solicitados en los últimos años, lo que lo ha convertido en un trabajo idóneo para preparar el proceso de transformación digital en las empresas.

En ese contexto, Generation Chile ofrecerá capacitaciones gratuitas disponiendo un total de 80 cupos para jóvenes.

¿Quieres trabajar en tecnología? Postula a uno de los 80 cupos de capacitación gratuita que ofrece Generation Chile

Podrán acceder a las capacitaciones los jóvenes de entre 18 y 29 años que deseen capacitarse como Desarrolladores en Java y Javascript, bajo un total de 40 cupos gratuitos de cada uno (80 total).

Los cursos intensivos, con una duración de 13 semanas, comenzarán el 1 de diciembre . Están destinados a jóvenes con educación media completa que se encuentren desempleados o subempleados y residan en la Región Metropolitana, todo esto a través de dos bootcamps que dictará Generation Chile.

¿Cuáles son los requisitos?

Tener entre 18 y 29 años

Estudios mínimos: Enseñanza media completa

Dedicación total durante 14 semanas para el bootcamp

Residir en la región metropolitana

¿Cómo postulo?

INICIA TU INSCRIPCIÓN: Regístrate para DESARROLLADOR(A) FULL STACK JUNIOR-JAVASCRIPT (AQUÍ) o para DESARROLLADOR(A) FULL STACK JUNIOR-JAVA (en este ENLACE) y asegúrate de ingresar correctamente tus datos de contacto. COMPLETA LOS FORMULARIOS: Asegúrate de cumplir con todos los requisitos del programa al completar los formularios correspondientes. ENFRENTA EL DESAFÍO DE SELECCIÓN: Participa en un ejercicio sencillo de razonamiento matemático y comprensión lectora. No necesitas conocimientos previos en informática para acceder al programa. VIVE GENERATION POR UN DÍA: Resuelve tus dudas y obtén una visión del día a día de un Desarrollador Junior. DESTACA EN NUESTRA PRUEBA DE CREATIVIDAD: Responde preguntas de manera original y muestra tu entusiasmo y creatividad. PARTICIPA EN LA ENTREVISTA ONLINE: Generation se pondrá en contacto contigo para organizar una entrevista y conocerte mejor. ¡LA CLASE ESTÁ POR COMENZAR!: ¡Felicidades! Has sido seleccionado. Generation te enviará toda la información necesaria para tu primer día de clases.

El CEO de Generation Chile, Harry Grayde, explicó los resultados que esperan obtener de esta capacitación tecnológica. “Nuestro objetivo es que, por un lado, los futuros egresados puedan emplearse como desarrolladores e iniciar una carrera en el sector tecnológico, pero también apostamos a cubrir las necesidades que tienen las empresas, quienes muchas veces no encuentran el talento que requieren”, comentó.

“Es importante destacar que Generación Chile apoya a los estudiantes con lo necesario para que puedan hacer el curso de manera remota, por lo que no es impedimento no tener acceso a internet o no contar con un computador”, agregó Grayde.

Los buenos resultados de Generation Chile

Desde Generation Chile aseguran que el 83% de los egresados son contratados en los tres meses siguientes a la finalización del programa. Además, el 84% de los empleadores reportan que estos graduados superan el desempeño promedio”.