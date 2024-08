El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) utilizó sus redes sociales para informarle a la ciudadanía la circulación a través de redes sociales y de WhatsApp de información falsa correspondiente a un supuesto “Bono Mujer” que solicitaba datos personales y el ingreso a un link desconocido.

¿Existe el Bono Mujer? SENCE alerta sobre estafa difundida en redes sociales

La entidad señaló el pasado 2 de agosto a través de sus plataformas que “En redes sociales está circulando información falsa sobre los beneficios de SENCE” , posteriormente señaló que “todos los beneficios y llamados son hechos exclusivamente por los canales oficiales”.

Finalmente, cerró su llamado de alerta con un “¡Infórmate bien y no te dejes engañar!”

Revisa el mensaje publicado por el Sence a través de sus redes sociales:

Eso no es todo, porque adicionalmente el organismo le informó a la usuaria @lucy1jorquera –quien había recibido un mensaje por WhatsApp sobre este supuesto bono- que “la imagen no corresponde a las difundidas por nuestro servicio (…) te sugerimos no abrir enlaces ni entregar tu información personal”.

Es importante señalar que actualmente no existe ningún beneficio llamado “Bono Mujer” que entregue el SENCE o ninguna entidad de Gobierno, el único aporte de nombre similar, pero sí de carácter oficial es el “Bono al Trabajo de la Mujer” o “BTM”, el cual se puede postular directamente en el sitio web de la entidad o ingresando a sistemas.sence.cl/btm, solamente con tu Clave Única.

La recomendación para mantenerte al tanto de los beneficios del SENCE son seguir las cuentas de “X” (Extwitter), Instagram, Facebook y su sitio web www.sence.gob.cl.

¿Qué subsidios entrega el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo?

El sitio web del Sence señala que actualmente entrega los siguientes beneficios:

¿Cuándo se paga el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer y del Subsidio al Empleo Joven del Sence?

La entidad también publicó en los últimos días en sus redes sociales la fecha en que se realizarán los pagos anuales de los dos bonos anuales (BTM y SEJ), señalando que comenzarán a pagarse en la última semana del mes de agosto, es decir, entre el lunes 26 y el viernes 30.