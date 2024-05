Con las Elecciones Primarias de Alcaldes y Gobernadores programadas para el 9 de junio, surge la pregunta sobre la obligatoriedad del voto y quiénes estarán habilitados para participar en este proceso. Aquí te lo explicamos detalladamente.

¿Es obligatorio votar en las Elecciones Primarias?

No, las Elecciones Primarias no serán obligatorias . Esto significa que los ciudadanos no estarán legalmente obligados a sufragar en este proceso electoral y no deberán pagar una multa si no votan.

¿Quiénes pueden votar en las Elecciones Primarias?

La determinación sobre quiénes podrán ejercer su derecho al voto en las Elecciones Primarias aún no ha sido definida oficialmente. Son los propios pactos y partidos políticos los que determinarán el sistema de participación, con las siguientes alternativas:

Solo podrán votar los afiliados al partido político.

al partido político. Podrán votar los afiliados al partido político y los independientes sin afiliación política.

al partido político y los sin afiliación política. Solo podrán votar los afiliados a los partidos integrantes del pacto (en el caso de un pacto electoral).

(en el caso de un pacto electoral). Podrán votar los afiliados a los partidos integrantes del pacto y los independientes sin afiliación política.

y los sin afiliación política. Todos los electores habilitados para sufragar podrán votar.

Hasta el momento, ningún partido político ni pacto ha anunciado su sistema de votación.

¿En qué comunas habrá Primarias?

Es importante aclarar que estas elecciones no tendrán alcance nacional, sino que se llevarán a cabo únicamente en las comunas donde los partidos políticos y pactos han nominado candidatos.

Los resultados de las Primarias serán determinantes para las Elecciones Municipales, de Consejeros Regionales y Gobernadores Regionales que se celebrarán el 27 de octubre. En las elecciones de octubre participarán tanto los candidatos electos en junio como aquellos que no hayan participado en las Elecciones Primarias.

Ahora bien, las comunas que tendrán Elecciones Primarias el 9 de junio son: