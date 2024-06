Llegamos al mes de junio y comenzamos el último tramo de un nuevo proceso de votaciones, ya que el próximo domingo 9 se realizará a lo largo de Chile las elecciones primarias del Servel, sufragio donde se elegirán a algunos candidatos que irán a competir en las elecciones generales de gobernadores y alcaldes a realizarse el próximo mes de octubre.

Elecciones primarias de junio: ¿Es obligatorio en las comunas donde hay votaciones?

Primero que todo, es importante señalar quelas elecciones primarias no se llevarán a cabo en todas las comunas y regiones del país, debido a que solamente incluye a 60 comunas para la elección de candidato a alcalde y dos regiones para las de gobernador ,dicho esto, el resto de las zonas donde no hay elección no tienen la necesidad de acudir a ningún local de votación esa jornada.

Y segundo, al tratarse de elecciones primarias, el voto es de carácter voluntario , por lo que si tú perteneces a una comuna o región con elecciones primarias dependerá de ti ir a votar ese día en tu mesa correspondiente y no habrá multas en caso de no ir.

¡Atento! Quienes pueden votar en las primarias lo define cada pacto político, para la gran mayoría de las votaciones pueden hacerlo afiliados a los partidos o integrantes del pacto habilitados para sufragar, además de los independientes habilitados.

Si deseas conocer tus datos electorales para las elecciones primarias de junio, ingresa al sitio Consulta.servel.cl, agrega tu RUT y completa el captcha.

En el caso de que haya sido seleccionado vocal de mesa o miembro del colegio escrutador, debemos informarte que SÍ es obligación asistir a tu local de votación, por ello, la recomendación es hacerlo y no exponerte a multas que van desde las 2 a 8 UTM, es decir, desde 131 mil a 526 mil pesos aproximadamente.

Revisa en consulta.servel.cl si estás o no habilitado para participar en las elecciones primarias. (Foto: Servel)

¿Qué regiones y comunas tienen elecciones a gobernadores y alcaldes en las primarias?

El Servicio Electoral de Chile ha informado que las regiones de Coquimbo y Aysén son las únicas que desarrollarán primarias a Gobernadores Regionales, mientras que las comunas que elegirán candidato este mes son:

Comunas ordenadas por orden alfabético: