Nuevamente, viviremos un proceso de elecciones en Chile, esta vez con las Municipales 2024, en donde además del cargo de alcalde, se elegirá a concejales, gobernadores y consejeros regionales.

Aquí en Rednews, te contamos cuáles son los candidatos en Conchalí, comuna que se ubica en el sector norte de Santiago.

Listado de candidatos a alcalde en Conchalí

René de La Vega fue el alcalde de la comuna hasta fines de septiembre, periodo en que dejó el cargo para ir a la reelección en las próximas elecciones, junto a los siguientes candidatos.

Erick Coñoman Garay , Partido Humanista – Izquierda Ecologista Popular.

, Partido Humanista – Izquierda Ecologista Popular. Grace Andrea Arcos Maturana , PC – Contigo Chile Mejor.

, PC – Contigo Chile Mejor. Macarena García-Huidobro Llort , Partido Republicano.

, Partido Republicano. María Elena Valenzuela Pino , Partido Alianza Verde Popular – Ecologistas, Animalistas e Independientes.

, Partido Alianza Verde Popular – Ecologistas, Animalistas e Independientes. René De La Vega Fuentes , Independiente.

, Independiente. Rodrigo Caramori Donoso , Independiente – Centro Democrático.

, Independiente – Centro Democrático. Ronald Opazo Cerpa , Independiente.

, Independiente. Ruben Carvacho Rivera, Independiente.

Las novedades que tendrán estas elecciones

Una de las principales sorpresas que se llevaron los ciudadanos, es que nuevamente tendremos elecciones en dos días, como fue anteriormente en las elecciones de constituyentes del 2021.

Podrás elegir, entre ir el sábado 26 o domingo 27 de octubre, pero ojo que debes considerar que el voto será obligatorio y quienes no vayan a sufragar, deberán pagar una multa que va de 0,5 UTM establecida por el Servel.

Se eliminó la Ley Seca, por lo tanto, ya no se prohibirá la venta de alcohol durante las jornadas que se realicen las elecciones.

También hay que tener en cuenta, que se debe marcar el voto con lápiz azul, no podrás escribir con otro que no sea el indicado, si no llevas el tuyo los vocales de mesa te podrán facilitar uno.