No se ha reportado la creación de nuevos beneficios en el último tiempo, además del Subsidio Eléctrico, que no es un aporte en dinero como tal. Sin embargo, existe un bono que no es nuevo, pero que suma nuevos beneficiarios todos los meses.

El bono que todos los meses suma nuevos beneficiarios

La Pensión Garantizada Universal (PGU), es un beneficio relativamente antiguo, pero lo que muchos no saben es que todos los meses suma nuevos beneficiarios.

¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Uno de los principales requisitos de la PGU es tener 65 años o más de edad. Esto significa que cada día que una persona cumple 65 años, se convierte en un potencial beneficiario de este bono.

El problema es que muchos adultos mayores no lo saben, por lo que no postulan y pierden este pago que puede ser de más de $200.000 cada mes.

Revisa si eres beneficiario de la PGU

Para ser beneficiario de la PGU debes cumplir estos requisitos:

Tener 65 años o más.

o más. No formar parte del 10% más rico de la población.

de la población. Acreditar residencia en Chile .

. Tener una pensión base menor a $1.158.355.

Igualmente, puedes consultar si eres beneficiario en Chile Atiende. Solo debes ingresar tu RUT y fecha de nacimiento.

Postula a la Pensión Granatizada Universal

Si ya verificaste que cumples los requisitos de este bono, puedes postular de las siguientes formas:

Ingresa a la misma plataforma para hacer la consulta que sale arriba. Si cumples los requisitos, se desplegarán opciones para que puedas solicitar el pago. Necesitarás Clave Única.

La otra alternativa es llamar call center de ChileAtiende marcando el 101 y un ejecutivo te ayudará con la postulación.

Y si no puedes hacerlo de forma virtual, puedes acercarte a una sucursal de ChileAtiende para que te ayuden.

Conoce los montos del bono

El monto máximo de la PGU puedes ser de hasta $214.296 mensuales. La cifra exacta se determina según la pensión que recibes: