Se acerca el final del plazo para que la TNE deje de pagar tarifa rebajada si no has hecho el trámite de renovación. Este 31 de mayo es la fecha límite, por lo que es importante saber dónde revalidar el pase escolar.

Aclarar que si no has renovado la Tarjeta Nacional Estudiantil antes de fin de mes, esta comenzará a cobrarte adulto en tu pase después, pero puedes volver a pagar tarifa estudiante si la renuevas posteriormente. Lo que vence es el plazo solamente, no el beneficio.

Esta ayuda estudiantil cobra una tarifa de $240 en Santiago y se puede ocupar las 24 horas del día, durante todo el año, por lo que es importante mantenerlo vigente si sigues estudiando.

¿Dónde revalidar el pase escolar?

Para revalidar tu pase escolar y así no te cobren adulto, puedes hacerlo en los puntos de revalidación (Santiago y regiones) y en los conocidos tótems dispuestos en la capital . Ingresa AQUÍ y verás cuáles son:

Puntos de revalidación TNE- Pegado de Sello : lugares, fechas y horarios de los puntos revalidación se actualizan semanalmente

: lugares, fechas y horarios de los puntos revalidación se actualizan semanalmente Mapa puntos de revalidación tecnológica – Tótem Bip: figuran en el mapa de Junaeb, abajo al final del sitio.

Sobre este último, debes introducir la TNE en el tótem “Bip!” (gris pequeño) hasta que aparezca el mensaje “pase extendido” y listo, habrás cumplido con la revalidación.

Foto: Junaeb en X.

Si quieres consultar el estado de tu TNE, ingresa AQUÍ y llena tus datos personales.

¿Cómo revalidar TNE en regiones?

Si eres estudiante de regiones, debes ir a un punto de revalidación que puedes ver en la sección anterior, dónde se te pegará el sello holográfico en la tarjeta.

Esta es la información dispuesta por Junaeb, siguiendo el mismo plazo del 31 de mayo: