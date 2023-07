Las fuertes lluvias que se produjeron a finales del mes de junio en nuestro país dejaron a miles de damnificados en la zona Centro-Sur, partiendo desde O’Higgins y continuando hasta las regiones de Ñuble-Biobío, es en ese contexto que el Gobierno de Gabriel Boric instauró el Bono de Recuperación, beneficio que entrega hasta 1,5 millones de pesos a los afectados para ayudar a recuperar sus pérdidas.

No obstante, cuando ha pasado un poco menos de un mes de aquel hecho, diputados de RN solicitaron un aumento en el monto de entrega y seis medidas adicionales.

Diputados proponen aumentar el monto del Bono de Recuperación: Esta sería la nueva cifra

Los diputados de Renovación Nacional, Carla Morales de la región de O’Higgins y su símil, Hugo Rey del Maule, invitaron al ejecutivo a hacer un esfuerzo extra con los damnificados por las lluvias “Hay familias que han perdido todos sus enseres y no les es suficiente el bono de 1 millón 500 mil pesos. Por eso proponemos que el gobierno pueda subir a $2.250.000”, señaló la parlamentaria.

En esta misma línea Rey indicó que “hay sectores donde el Estado de Chile, no generó la alerta temprana de emergencia en los sectores como Licantén, y eso produjo que la gente no alcanzara a sacar sus bienes”, agregando que “lo que nosotros estamos pidiendo más allá de los $2.250.000 (…) que el Gobierno se haga cargo de la negligencia de no generar la alerta cuando correspondía”.

Las otras propuestas de los parlamentarios RN