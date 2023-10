Ya casi comienza llega el día para que el Ministerio de Educación (Mineduc) publique los resultados del Sistema de Admisión Escolar (SAE) para el año académico 2024, y así los apoderados puedan descubrir en qué establecimiento educacional quedaron sus hijos.

¿Cuándo salen los resultados del SAE?

Los resultados del sistema SAE estarán disponibles desde el jueves 19 al miércoles 25 de octubre, en el sitio web del Sistema de Admisión Escolar.

Para revisarlos debes ingresar a www.sistemadeadmisionescolar.cl y pinchar en “Ver Resultados”, luego accede con tu nombre de usuario y contraseña.

Revisa este tutorial del Mineduc con todos los pasos que debes seguir para que te quede más claro:

¿Qué hacer tras conocer los resultados?

Una vez que estén publicados los resultados, deberás seleccionar una de las siguientes alternativas:

a) Aceptar:

El sistema te permite aceptar de manera definitiva o activar las listas de espera. En ambos casos no es necesario participar del periodo complementario.

Si aceptas de manera definitiva:

Deberás matricularte directamente en el establecimiento durante el periodo de matrícula.

Si la lista de espera finalmente no corre, mantienes el cupo en el establecimiento que estás aceptando.

b) Rechazar:

Deberás participar del periodo complementario de postulación.

Renuncias al cupo y lo liberas para otro estudiante.

¿Cuándo publican los resultados de las listas de espera?

Los resultados de las listas de espera estarán disponibles en el mismo sitio web desde el lunes 6 al martes 7 de noviembre .

Mientras que el periodo complementario de postulación es del 17 al 24 de noviembre, y sus resultados estarán publicados el 7 de diciembre.

¿Qué pasa si no quedé en ninguno de los colegios a los que postulé?

De acuerdo al Mineduc, si no fue posible asignarte un cupo en uno de los establecimientos a los que postulaste, es porque dichos colegios no contaban con vacantes suficientes para todos los postulantes.

En caso de no contar con un establecimiento actual o que éste no le ofrezca continuidad de estudios, entonces automáticamente se le activarán las listas de espera. Si las listas de espera no corren, deberá volver a postular en el Periodo Complementario de postulación.

¿Cómo se decide la admisión de un alumno?

El SAE realiza la asignación de cupos a través de un procedimiento algorítmico que considera los resultados del orden aleatorio, los criterios de prioridad de los postulantes y las preferencias declaradas por las familias.

Si el número de vacantes es menor al de los postulantes, se determinará la admisión por ordenamiento aleatorio, respetando los siguientes criterios de prioridad:

Hermanas y hermanos

Tendrán prioridad postulantes que cuentan con alguna hermana o hermano consanguíneo de madre o padre en el establecimiento al momento de postular.

15% de estudiantes prioritarios

Tendrán segunda prioridad un 15% de estudiantes prioritarios por nivel en el establecimiento. Este criterio se aplica siempre que el porcentaje de alumnos prioritarios por nivel en el establecimiento sea menor al 15%.

Hijos de funcionarios

Tendrán tercera prioridad las y los postulantes cuya madre o padre realice labores de forma permanente dentro del establecimiento.

Exalumnas y exalumnos

Tendrán cuarta prioridad aquellas y aquellos postulantes que deseen volver al mismo establecimiento, siempre que no hayan sido expulsados.

¿Cuándo comienza el plazo para matricularse en los colegios?

Según el calendario del Mineduc, el plazo para matricularse en los establecimientos educacionales es del 11 al 22 de diciembre.