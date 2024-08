Poco a poco crece el interés por conocer más detalles del nuevo iPhone 16, y si bien Tim Cook, director ejecutivo de Apple, no se ha referido al tema, uno que sí lo hizo fue el periodista, Mark Gurman , uno de los especialistas en la marca estadounidense, quien ha adelantado importantes novedades.

Es que el nuevo dispositivo móvil de Apple sería lanzado en las próximas semanas a nivel mundial y en RedNews te contamos todos los detalles.

¿Cuándo sale el iPhone 16? La probable fecha de lanzamiento del nuevo teléfono de Apple

De acuerdo a la información publicada por Mark Guzman, el nuevo iPhone 16 y todos sus modelos derivados serían lanzados el próximo martes 10 de septiembre, mientras que la fecha de venta para Estados Unidos sería a partir del viernes 20 de septiembre, es decir, diez días después.

El propio Gurman señaló que “Iré más allá, estoy seguro de que el martes 10 de septiembre es el día de la revelación. Las cosas aún podrían cambiar, pero me arriesgaría”.

Esto se debería a que Apple desde bastante tiempo que viene realizando sus eventos de presentación en las primeras dos semanas de septiembre y en esta ocasión no sería diferente, a pesar de los problemas de agenda que habría con el Apple Intelligence, un factor clave para la próxima serie de iPhone y que al parecer no parece estar 100% listo.

El propio Gurman en su último boletín en Bloomberg, llamado Power On, destaca que Apple a diferencia de lo ocurrido el 2011 con el iPhone 4S, iCloud y Siri -donde postergó el lanzamiento del dispositivo-, no retrasaría el lanzamiento de los nuevos iPhones 16, debido a que “Apple está adoptando un enfoque diferente y no retrasará el lanzamiento del nuevo hardware hasta que los servicios estén listos”.

Esto significaría que quienes accedan al iPhone 16 antes de octubre, fecha donde estaría listo Apple Intelligence, deban actualizar su iOS a 18.1 para utilizar las nuevas bondades del dispositivo.