El vicepresidente de comunicaciones de marketing de Apple, Tor Myhren, ofreció disculpas a los fanáticos de la manzana y del arte luego de que causara indignación y molestias el comercial promocional del iPad Pro, donde se pueden observar símbolos del arte siendo aplastados por una prensa hidráulica gigante y dar como resultado el reciente lanzamiento del iPad.

A continuación, conoce lo que dijeron desde Apple y algunos de los comentarios más aplaudidos por la comunidad.

Apple se disculpa por controversial comercial del iPad Pro emitido en TV

Myhrem declaró a través del portal de tecnología, Adage, que “La creatividad está en el ADN de Apple y para nosotros es muy importante diseñar productos que potencien la creatividad en todo el mundo. Nuestro objetivo es celebrar siempre la infinidad de formas en que los usuarios se expresan y dan vida a sus ideas a través del iPad”, luego confesó que “Erramos el tiro con este video y lo sentimos”.

Comercial iPad Pro

El video de Apple que ha causado polémica

El pasado martes 7 de mayo y misma fecha de presentación de los nuevos iPad Air y Pro, el CEO de Apple, Tim Cook, compartió a través de su cuenta personal en X el video promocional del iPad Pro: “ Conozca el nuevo iPad Pro: el producto más delgado que jamás hayamos creado, la pantalla más avanzada que jamás hayamos producido, con la increíble potencia del chip M4. Imagínese todas las cosas para las que se utilizará ”, dijo en su post.

Sin embargo, lo siguiente fue los comentarios de usuarios y consumidores afectados por la publicidad.

Uno de ellos comentó que “No estoy seguro de que ‘la destrucción desenfrenada de todas las cosas buenas y hermosas que hay en este mundo’ fuera realmente la vibra que estabas buscando”, otro por ejemplo manifestó que “Me sentí triste cuando vi cómo se destruían herramientas creativas como instrumentos musicales y cámaras. No creo que a los creadores les guste este vídeo. ¿Es mi sensibilidad japonesa la que me hace sentir así?”.

Reacciones comercial iPad Pro

Por la vereda contraria, otro usuario comentó “El simbolismo de aplastar indiscriminadamente hermosas herramientas creativas es una elección interesante”.

Comercial iPad Pro

Comercial iPad Pro

Revisa a continuación el controversial comercial del iPad Pro