¿Cuándo me toca la revisión técnica? Calendario 2024 actualizado

Comenzó un nuevo año y junto a ello inicia un nuevo calendario de prioridad para la revisión técnica.

Este trámite de control periódico se le debe hacer a los vehículos para verificar el buen funcionamiento de este y es un requisito esencial para sacar el permiso de circulación 2024.

Es por ello que con el objetivo de lograr un control adecuado de cada automóvil o motocicleta del país y no saturar las Plantas de Revisión Técnica (PRT) se diseñó un calendario donde cada mes tiene preferencia un dígito de la patente sobre los otros.

De acuerdo al calendario oficial de este 2024 publicado en el sitio web de la Planta de Revisión Técnica, enero tuvo y tiene hasta el miércoles 31 de enero como prioridad a los vehículos cuyo dígito termina en 9 , mientras que desde febrero tendrán preferencia los automóviles y motocicletas con dígito 0 (cero).

Revisa a continuación el calendario 2024 para la revisión técnica:

Enero – 9.

Febrero – 0.

Marzo – Sin preferencia.

Abril – 1.

Mayo – 2.

Junio – 3.

Julio – 4.

Agosto – 5.

Septiembre – 6.

Octubre – 7.

Noviembre – 8

Diciembre – Sin preferencia.

¡Ojo! Si bien los vehículos terminados en 9 tienen la prioridad durante enero, no significa que los terminados en otros dígitos no puedan asistir a las PRT, aunque el trámite podría durar más de lo que hubiese durado en el mes correspondiente, al no contar con la “preferencia” antes mencionada.

Los vehículos que deben renovar la revisión técnica cada seis meses no deben seguir el calendario anterior, solamente deben dirigirse cada seis meses a las PRT que ofrezcan este tipo de servicio.

¿Dónde se realiza la revisión técnica?

Quienes desean hacer la revisión técnica deben dirigirse a la planta de revisión técnica más cercana a su hogar, de todas formas, si deseas realizar el trámite de forma más expedita, puedes agendar una hora de atención en prt.cl/Paginas/ReservaHora.aspx, aunque esta posibilidad está disponible solo en algunas plantas.

El costo de la revisión técnica no tiene un valor fijo y varía dependiente del tipo de vehículo que lleves y de la planta de revisión técnica que hayas elegido.

Revisa a continuación el listado de Plantas de Revisión Técnica y sus correspondientes precios AQUÍ.

¿Qué revisan en el control de Revisión Técnica?

Según la información entregada por el sitio web de ChileAtiende, la revisión técnica comprende una revisión completa de las siguientes piezas de un vehículo o motocicleta:

Sistemas de dirección.

Frenos.

Luces.

Llantas.

Neumáticos.

Estructura de chasis.

Sistema de suspensión y transmisión.

Combustión interna.

Escape y emisión de contaminantes.

Parabrisas y vidrios.

Carrocería.

Puertas.

Asientos y ventilación.

Espejos.

Bocina.

Limpiaparabrisas.

Elementos de seguridad.

Velocímetro.

Instrumentos de seguridad.