Desde el mediodía de este martes 16 de enero las y los estudiantes ya pueden revisar los resultados de postulación a las universidades en el sistema del Demre. Con ello, podrán saber si quedaron seleccionados en la carrera que querían o bien si fueron designados en la lista de espera.

Tras estos resultados, desde el miércoles 17 de enero comienza el primer periodo de matrícula en alguna de las instituciones de la educación superior. Sin embargo, posteriormente habrá un segundo proceso de matrícula, el que estará destinado a quienes quedaron en lista de espera.

¿Cuándo es el segundo periodo de matrícula a la universidad?

El segundo periodo de matrícula para ingresar a la universidad será entre el 20 y el 26 de enero de 2024 .

En dicha instancia, los futuros estudiantes que quedaron en lista de espera podrán matricularse según los cupos disponibles que tenga cada carrera y universidad.

¿Cuándo es el primer periodo de matrícula? Mira el calendario del Demre

Con los resultados de postulación al sistema de Admisión 2024, ya podrás participar en el primer periodo de matrícula entre el 17 y el 19 de enero. A continuación, mira el calendario completo del proceso de Admisión 2024:

Martes 16 de enero de 2024: Resultados del proceso de selección de las universidades.

Resultados del proceso de selección de las universidades. Miércoles 17 de enero de 2024: Proceso de Matrícula: Inicio de primera etapa

Proceso de Matrícula: Inicio de primera etapa Viernes 19 de enero de 2024: Proceso de Matrícula: Cierre de primera etapa

Proceso de Matrícula: Cierre de primera etapa Sábado 20 de enero de 2024: Proceso de Matrícula: Inicio de segunda etapa

Proceso de Matrícula: Inicio de segunda etapa Viernes 26 de enero de 2024: Proceso de Matrícula: Cierre de segunda etapa.

¿Qué significa la lista de espera?

Si en tus resultados de postulación a la universidad aparece que quedaste en lista de espera en algunas carreras, significa que cumples con los requisitos que se exigen para ingresar a esa universidad, sin embargo, no fuiste seleccionado en esta primera instancia por la limitación de las vacantes.

Por esa razón, es que en el primer periodo de matrícula se inscribirán quienes sí fueron aceptados. No obstante, si esas personas no se matriculan, la lista de espera irá corriendo, por lo que podrías igualmente entrar a esa carrera.

De esta manera, en el segundo periodo de matrícula podrás revisar si se liberaron los cupos para así inscribirte en la opción que deseas en un principio.

¿Qué pasa si quedo en lista de espera?

Si quedaste seleccionado en lista de espera, lo más recomendable es que te inscribas en alguna carrera durante este primer periodo de matrícula.

Esto se debe a que si no te inscribes y luego no quedas tampoco en tu opción de la lista de espera, podrías quedarte sin ninguna alternativa para ingresar a la educación superior. Por lo tanto, es importante que asegures un cupo en una carrera aunque no sea tu prioridad.

Luego, si en el segundo periodo de matrícula (del 20 al 26 de enero) quedas seleccionado en alguna carrera en la que estabas en lista de espera, podrás ejercer tu derecho a retracto en la que ya te matriculaste (debes preguntar si es posible hacer esto en dicha universidad) e inscribirte en la nueva opción.

Si quedaste en la opción de tu lista de espera, lo más probable es que recibas una llamada telefónica por parte de la universidad ofreciéndote el cupo disponible. Si eso no pasa, tú mismo puedes consultar.