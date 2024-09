Las Fiestas Patrias están a la vuelta de la esquina y con 5 días de celebración, el colocar la bandera de manera correcta en septiembre también es un tema, ya que para ciertos casos es obligatorio.

El portal oficial del Gobierno explica que se puede usar la bandera nacional todo el año si así lo requiere la persona o grupo del hogar, pero su uso obligatorio está reglamentado durante dos días de septiembre.

Lo anterior determina obligación durante todo el día del 18 y 19 de septiembre, en todos los edificios públicos y privados. En los departamentos no es obligatorio su uso si el edificio cuenta con bandera.

Por eso, es importante recalcar que iniciado septiembre no hay multas por no tener la bandera, ya que eso es solo en dos días. En caso de que esté junto a pabellones extranjeros, no debe ser de tamaño inferior a los demás ni quedar situado a menor altura que éstos.

¿Cuál es la correcta forma de colocar la bandera en Fiestas Patrias?

Esta es la explicación de cómo colocar correctamente la bandera durante las fechas de Fiestas Patrias, ya sea en formato horizontal, vertical o en un mástil:

Horizontal

Para poner la bandera de manera horizontal (colgada en una ventana), la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda al momento de mirarse desde el frente.

Así debe colocarse horizontalmente. Foto: Gobierno de Chile.

Vertical

Quienes quieran colocar su bandera chilena de manera vertical (colgada en una ventana), la estrella de esta debe quedar en la esquina de arriba a la izquierda, mirada desde el frente.

Esta es la forma correcta de poner la bandera verticalmente. Foto: Gobierno de Chile.

Mástil

Si se va a usar un mástil para la bandera en Fiestas Patrias, es importante que este sea de color blanco y la bandera esté siempre en el tope superior de él.