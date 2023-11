El próximo viernes 24 de noviembre comienza el Black Friday en Chile, gigantesco evento de compras online con ofertas. Sin embargo, no muchas personas conocen el origen ni de dónde proviene el nombre Viernes Negro. A continuación, te contamos la interesante historia.

¿Cuál es el origen del Black Friday?

El origen del Black Friday se remonta a los años 70, cuando en Estados Unidos miles de tiendas y comercios ofrecían grandes descuentos en sus productos y servicios, justo antes de las fiestas de fin de año, para así generar más ventas y beneficiarse económicamente.

Con el paso de los años, el Black Friday cada vez se hizo más masivo, y cuando llegaba la fecha del evento, las filas para entrar a las tiendas y para pagar en la cajas eran interminables, incluso con gente peleándose entre sí para llevarse ciertos productos.

¿Por qué se llama Black Friday?

El término Black Friday (viernes negro en español) se relaciona con la caída de la bolsa de Wall Street de Nueva York en 1869, sin embargo, el nombre no fue popularizado hasta el 19 de noviembre de 1975, cuando salió publicado en el periódico The New York Times. En ese momento fue usado para referirse al tráfico que causó el día de descuentos posterior al Día de Acción de Gracias.

Aunque en los años 80, el término Black Friday comenzó a tener una connotación positiva, gracias a las grandes ganancias registradas en los comercios debido al impulso de las compras de los consumidores en este periodo del año.

¿Qué días se llevará a cabo el Black Friday en Chile?

El Black Friday en Chile durará cuatro días y se realizará el viernes 24, sábado 25, domingo 26 y lunes 27 de noviembre.

¿Cuál es la página web del evento?

La página oficial del Black Friday es https://cyber.cl/blackfriday/. Aunque también puedes comprar desde la App del evento (CyberApp), descargable en App Store y Google Play.

¿Cuántas tiendas participarán en el Black Friday?

En esta nueva versión del evento, participarán 1.842 tiendas físicas y 587 online. Algunas de las categorías que estarán presentes son: hogar, salud y belleza, vestuario y calzado, deporte y outdoor, infantil, tecnología, alimentos, automóviles, inmobiliario, entretenció y viajes y turismo.

Solo algunas marcas que podrás encontrar en el Black Friday son:

Hites

JetSMART

Sparta

Adidas

Lenovo

Latam

Antártica

Huawei

Tommy Hilfiger

Calvin Klein

Sodimac

Despegar.com

Puma