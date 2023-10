Desde las 17:00 horas del viernes 7 de octubre, hasta el domingo 8 del mismo mes, se realizará un corte de agua, el cual afectará a 6 comunas de la Región Metropolitana. En este sentido, autoridades explicaron cómo funcionará el comercio en las distintas zonas afectadas.

¿Cómo funcionará el comercio con el corte de agua en Santiago?

El seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, se refirió a qué pasará con restaurantes, bares u otros servicios que busquen seguir funcionando en las comunas afectadas por el corte de agua.

La autoridad indicó que se debe asegurar que haya agua potable para todos y apuntando que el cálculo, para todos los servicios, es que se tenga al menos 30 litros de agua por persona en el lugar.

De esta manera, los comercios ubicados en alguna de las seis comunas afectadas por el corte de agua podrán funcionar siempre que cumplan con el requisito expuesto por la autoridad sanitaria.

“Vamos a estar fiscalizando con la Seremi de Trabajo el sector gastronómico, restaurantes, y otros sectores. Que en aquellos lugares que se esté dando continuidad al servicio, que se pueda garantizar que hay agua potable, precisamente, para los trabajadores y trabajadoras”, afirmó el seremi Gonzalo Soto.

“Cualquier lugar de trabajo tiene que contar al menos con 30 litros por cada trabajador o trabajadora”, explicó y señaló que “efectivamente la fiscalización que hará la Inspección del Trabajo en el sector poniente y en el sector oriente, estaremos verificando que eso se cumpla y, por cierto también, el agua disponible para hacer las actividades en el sector productivo que estén abiertos, por ejemplo, si tiene que ver con el sector gastronómico, tiene que haber agua potable efectivamente para la elaboración de los productos, la limpieza, etcétera”.

Además, manifestó que “cualquier restaurante que no esté con agua para sus trabajadores, o para la elaboración de los productos, por supuesto que no es ningún lugar que va a estar abierto. Estaremos fiscalizando como Seremi de Salud. Quienes no cuenten con esto, no pueden abrir sus puertas “.

¿Qué comunas tendrán corte de agua?