Chile termina con el cobro por roaming y ya no tendrás que pagar por tener internet en Brasil

Este 26 de junio la Subsecretaría de Telecomunicaciones informó que Chile junto a su par de Brasil acordaron el fin de cobros adicionales por roaming en ambos países, de esta forma tanto chilenos en Brasil, como brasileños que venga a nuestro país, no tendrán que pagar extra para utilizar su plan de Internet, además de minutos telefónicos o mensajes en el país de destino.

Dentro del comunicado publicado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones a través de sus redes sociales, se encuentran los detalles del acuerdo, donde señala las siguientes características:

La medida lleva a tarifa local las llamadas, mensajería y servicios de datos móviles, que se realicen entre ambos países.

las llamadas, mensajería y servicios de datos móviles, que se realicen entre ambos países. Ya no será necesario adquirir una SIM CARD o pagar tarifas de llamada internacional.

o pagar tarifas de llamada internacional. Este acuerdo entró en vigencia el día de ayer martes 25 de julio de 2023.

Vale agregar que, para la correcta implementación de este acuerdo, los entes técnicos reguladores de ambos países –SUBTEL en Chile y Anatel en Brasil– acordaron una normativa, la cual establece que no habrá cobro adicional cuando se use el servicio de roaming internacional por un plazo de hasta 90 días continuos o 120 días no continuos, en un mismo año calendario.

Con respecto a esto, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, en punto de prensa señaló “hoy eliminamos una barrera entre Chile y Brasil gracias al trabajo realizado por los equipos técnicos de ambos países. Además del impacto que tiene en el comercio y el turismo, hoy actualizamos la relación de ambos países en materia de telecomunicaciones avanzando hacia un nuevo estándar internacional”.

Brasil es un país clave para Chile, ya que el propio subsecretario declaró quees el “principal destino de las exportaciones de Chile en la región, con un intercambio comercial de US$14.883 millones de dólares en 2022″.