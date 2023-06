El Gobierno informó este viernes a través de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia al nuevo Subsecretario de Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Claudio Reyes Barrientos (PPD).

¿Quién es el nuevo subsecretario de Previsión Social?

Claudio Reyes es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente cumplía labores en el Ministerio de Hacienda como Coordinador de Modernización del Estado.

Por otra parte, su vida laboral ha estado profundamente marcada en el servicio público, ya que entre 2014 y 2020 se desempeñó como Superintendente de Seguridad Social (Suceso) bajo el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet.

Además, entre 2009 y 2010 cumplió la misma función que en la actualidad, es decir, la de Subsecretario de Previsión Social coordinando la reforma provisional bajo el primer gobierno de la expresidente Bachelet, según sus datos de LinkedIn.

Reyes cuenta con estudios de M.Sc. en Finanzas Internacionales en UMIST, Inglaterra, formación ejecutiva en Kellog School of Management, Northestern University en New York Institute of Finance, entre otras actividades académicas de carácter nacional como en la Universidad Mayor y en la PUC.

¿Cuál es la labor de la subsecretaría de previsión social?

De acuerdo a lo informado en el propio sitio web, la subsecretaría de Previsión Social le corresponde:

“Estudiar y proponer las normas y reformas legales relacionadas con la Seguridad Social, además de definir y coordinar la implementación de estrategias para dar a conocer el sistema de previsión social y facilitar a la población el ejercicio de sus derechos conforme a las políticas sociales que se implementen”.

En ese sentido, deberá trabajar en conjunto con entidades relacionadas al Instituto de Previsión Social (IPS, ex INP), la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), la Superintendencia de Pensiones (SP) y el Instituto de Seguridad Laboral (ISL).