La justicia estadounidense reveló este miércoles un documento de cerca de 1.000 páginas relacionadas al polémico caso del fallecido Jeffrey Epstein. Cabe recordar que este millonario hombre tenía una isla privada en Estados Unidos en la que se realizaban fiestas y se abusaba sexualmente de menores de edad.

Ahora, los documentos revelados forman parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes contra Epstein, quien es acusado de tráfico y abuso sexual de menores.

Dentro de estos documentos se revelaron los nombres de varios famosos reconocidos a nivel mundial, aunque esto no implica que hayan cometido delitos, ya que se recogen testimonios y reflexiones de víctimas hasta correos electrónicos, comunicaciones, etc. No obstante, dentro de los mencionados aparece el fallecido rey del pop, Michael Jackson.

¿Qué dice el informe de Jeffrey Epstein sobre Michael Jackson?

Según revela el informe del polémico caso que sacude a EE.UU., una testigo llamada Johanna Sjoberg (presuntamente abusada), relata que vio a Michael Jackson junto a Jeffrey Epstein en su casa de Palm Beach.

Sin embargo, la joven cuenta en la declaración que Michael Jackson no abusó de ella ni cometió ningún delito .

“Conocí a Michael Jackson”, narra la mujer, “en su casa, en Palm Beach. En la casa de Jeffrey Epstein”, afirma. Ante ello, el entrevistador le pregunta si en algún momento el cantante le hizo algún “masaje” (término que usaban para el acto sexual). “No lo hizo”, respondió la joven.

Cabe recordar que Michael Jackson falleció en 2009, pero durante los últimos años diferentes investigaciones han revelado acusaciones en su contra por presuntos abusos sexuales contra menores. En 2005 fue declarado no culpable de abusar sexualmente a un menor de 13 años. Mientras que en 1993, había sido investigado por el mismo delito y el caso se resolvió con un acuerdo fuera de tribunales.

Precisamente algunas de estas informaciones tenían que ver con su supuesta amistad con Jeffrey Epstein. Sin emabrgo, en esta última declaración publicada por la justicia se libera de culpabilidad al icónico artista, pero resta esperar posibles nuevos testimonios para ver la inocencia o culpabilidad de Jackson.

Los otros famosos mencionados en el caso de Jeffrey Epstein

Michael Jackson está lejos de ser el único famoso involucrado en los informes que investigan a Jeffrey Epstein. Uno de los más icónicos es el nombre de Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos entre 1993 y 2001.

Respecto a él, nuevamente Johanna Sjoberg comentó que a Clinton “le gustaban jóvenes, refiriéndose a las chicas”. El exmandatario ha manifestado varias veces que no sabía nada de los delitos del Epstein.

También figura el nombre Andrés de York, el príncipe de Inglaterra e hijo de la exreina Isabel II. En este caso Johanna Sjoberg lo acusa de haberle tocado los pechos en el año 2001. Desde la realeza británica han dicho que eso es falso.

También se menciona el nombre del físico Stephen Hawking, del actor Leonardo DiCaprio, del mago David Copperfield, del director George Lucas, del ex Papa Juan Pablo II (mencionado solo por aparecer en una foto), la modelo Naomi Campbell, entre otros.

Cabe aclarar una vez más que la jueza que reveló los documentos manifestó que los nombres que aparecen “no implican ningún tipo de culpabilidad”, ya que hay desde correos electrónicos a declaraciones de víctimas o testigos.