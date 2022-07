Tres canciones de Michael Jackson fueron recientemente eliminadas de los distintos servicios de transmisión los cuales incluye Spotify y Apple Music.

Las canciones corresponden a un álbum recopilatorio póstumo estrenado el 2010 titulado "Michael", en donde rumores apuntan que cuentan con voces falsas.

Esta controversia nació el año 2014 cuando un seguidores del Rey del Pop demandó a los herederos del artista y a la compañía disquera Sony acusando que las tres canciones no incluyen la voz de la fallecida estrella.

Las acusaciones fueron negadas por los demandados. "Tenemos plena confianza en los resultados de nuestra extensa investigación, así como en los relatos de quienes estuvieron en el estudio con Michael, de que las voces del nuevo álbum son suyas", reveló en aquella oportunidad Howard Weitzman, abogado del patrimonio, según recopiló Variety.

¿Qué canciones de Michael Jackson fueron sacadas de distintos streamings?

Sony Music y los herederos de Jackson confirmaron a EW que las canciones "Breaking News", "Keep Your Head Up" y "Monster" habían sido retiradas, aunque enfatizaron que el move no tenía nada que ver con la autenticidad de la música.

"The Estate of Michael Jackson y Sony Music decidieron eliminar las pistas 'Breaking News', 'Monster' y 'Keep Your Head Up' como la forma más simple y mejor de ir más allá de la conversación asociada con estas pistas de una vez por todas". dijeron las partes en un comunicado conjunto.

"El enfoque permanece donde pertenece: en los emocionantes proyectos nuevos y existentes que celebran el legado de Michael Jackson... Nada debe leerse en esta acción sobre la autenticidad de las pistas: es solo el momento de ir más allá de la distracción que las rodea", concluye el anunció.