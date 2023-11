El “bono cuarto medio” es llamado oficialmente como Bono de Graduación de Enseñanza Media y forma parte de los diversos beneficios que otorga el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a quienes son parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Este aporte alcanza este 2023 a un monto de $67.278 y a continuación, te contamos todos los detalles de este beneficio.

Bono Cuarto Medio: ¿Puedo revisar con el RUT si soy beneficiario?

Lamentablemente no se puede revisar con el RUT si eres o no beneficiario de este aporte, ya que este no es un beneficio postulable y se activa automáticamente para las personas que cumplan los requisitos prestablecidos, estos son:

Participar individualmente o ser integrante de una familia que participe efectivamente de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Ser mayor de 24 años de edad a la fecha de haber terminado satisfactoriamente sus estudios de 4° Medio, que le permiten recibir su Licencia de Educación Media. Estos estudios deben haber sido cursados en una institución reconocida por el Ministerio de Educación

que le permiten recibir su Licencia de Educación Media. Estos estudios deben haber sido cursados en una institución reconocida por el Ministerio de Educación Que la Licencia de Enseñanza Media se haya obtenido durante el período de participación efectiva en los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

El cumplimiento de estos requisitos, lo acredita el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a partir de las bases de datos y registros administrativos que le son informados por el Ministerio de Educación, por lo que el interesado no debe llevar a cabo ningún trámite.

¿Cómo se puede cobrar este beneficio?

El bono de graduación de cuarto medio, es pagado de forma bancaria directamente a las personas participantes que cumplen los requisitos:

Si el beneficiario dispone de una CuentaRUT de BancoEstado activa: El bono se pagará directamente a través de un depósito electrónico , que se reflejará como un abono a esta cuenta.

, que se reflejará como un abono a esta cuenta. Si el beneficiario no tiene cuenta activa: El Ministerio de Desarrollo Social y Familia se hará cargo de la apertura de una cuenta RUT sin costo para el Usuario. En estos casos los cobradores deberán acercarse al Banco Estado, con su Cédula de Identidad para retirar la Tarjeta (Plástico) ya que su cuenta registra activa.

¡Ojo! Que las personas que no cuente con Cuenta RUT activada tienen un plazo de 18 meses desde la fecha de emisión para hacer este trámite y efectuar el cobro. De no ser así, se entiende que renuncia al beneficio.

¿Qué es el subsistema Seguridades y Oportunidades y cómo ingresar?

Es un sistema de protección social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia dirigido a las personas más vulnerables del país y que puedan mejorar sus condiciones de vida.

Para ingresar a este subsistema no es necesario realizar ninguna postulación, ya que las familias y personas son seleccionadas por el mismo ministerio, pero si es importante que se encuentran en el Registro Social de Hogares (RSH).

No obstante, para participar las familias deben manifestarlo de manera expresa a través de una carta de compromiso.

Una vez manifestado su interés de ingresar, pueden recibir una serie de beneficios como:

Bono de Protección.

Control Niño Sano.

Formalización del Trabajo.

Bono Base Familiar.

Bono por Asistencia Escolar.

Graduación de 4° Medio.