Quedan pocos meses para que finalice el Bolsillo Familiar Electrónico. Recordemos que el Gobierno fijó la entrega de este importante bono familiar hasta el mes de abril de 2024 y aún no hay información certera acerca de otra eventual extensión.

Sin embargo, aún se puede seguir disfrutando del Bolsillo Electrónico tras la pronta llegada de un nuevo pago del beneficio.

Se acerca nuevo pago del Bolsillo Familiar Electrónico: Fecha y requisitos del pago automático

Un nuevo pago del Bolsillo Familiar Electrónico llegará a partir del jueves 1 de febrero del presente año. Este pago lo recibirán los actuales beneficiarios y beneficiarias que deben cumplir ciertos requisitos. Estos son:

Los beneficiarios deben ser causantes de la Asignación Familiar y de la Asignación Maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares y del Subsidio Familiar.

del y del Las familias que sean parte del subsistema Seguridades y Oportunidades , se incluyen como causantes a quienes cumplan con lo siguiente: Persona con discapacidad, debidamente acreditada conforme con la calificación y certificación establecida en el artículo 13 de la ley N° 20.422 Estudiante con necesidades educativas especiales de carácter permanente que participe del Programa de Integración Escolar del Ministerio de Educación Estudiante matriculado en establecimiento educacional con modalidad de educación especial reconocido por el Ministerio de Educación Estudiante de 18 a 24 años 11 meses matriculado en establecimiento educacional en nivel de enseñanza básica, media o superior u otro equivalente, reconocido por el Ministerio de Educación Menores de 18 años de edad.

, se incluyen como causantes a quienes cumplan con lo siguiente:

¿Cómo funciona el Bolsillo Familiar Electrónico?

Este beneficio cuenta con dos modalidades de uso: utilizar el 20% de una compra o usar el 100% de ella.

Para ser más claros, si activas la opción del 20% por compra y debes pagar un producto de $10.000, solo usarás un monto de $2.000 de tu Bolsillo Familiar Electrónico y el restante ($8.000) se pagará automáticamente con el saldo de tu Cuenta RUT.

En cambio, si eliges la opción del 100% pagarás completamente el producto de $10.000 con el saldo de tu Bolsillo Familiar.

Cabe destacar que también puedes desactivar el beneficio para no utilizarlo durante un periodo determinado. Además, el monto que no se utilice será sumado al nuevo pago sin perder el saldo que no usaste.

¿Cuál es el monto del Bolsillo Familiar y dónde se deposita?

El monto es de $13.500 pesos por carga familiar. Este beneficio es transferido directamente en tu Cuenta RUT como un monto separado a lo que tengas en la tarjeta.

Es decir, el pago del Bolsillo no puedes retirarlo ni transferirlo a otras cuentas debido a que solo está autorizado para el uso en compras del rubro de alimentos.

¿Qué puedo comprar y qué no con el Bolsillo Familiar Electrónico?

El uso del Bolsillo Electrónico está exclusivamente destinado a la adquisición de productos provenientes de establecimientos del sector alimenticio, tales como arroz, fideos, harina, aceite, azúcar, sal, leche, huevos, pollo, frutas, verduras, pan, entre otros.

Por otra parte, queda prohibida la compra de artículos no relacionados con alimentos mediante el Bolsillo Electrónico. No se autoriza la compra de gas, servicios de internet ni el pago de cuentas a través de esta plataforma.

Consulta en este ENLACE si eres beneficiario del Bolsillo Familiar Electrónico.