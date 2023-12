¿Qué puedo comprar con el Bolsillo Electrónico y qué no? Revisa qué está prohibido

Dentro de unos días se realizará un nuevo pago del Bolsillo Electrónico y si eres un nuevo beneficiario, puede que no tengas claro cómo se puede usar el dinero del aporte. A continuación te contamos todo lo que puedes comprar y qué está prohibido.

El Bolsillo Electrónico se puede usar solamente para comprar productos de comercios del rubro alimenticio , por ejemplo arroz, fideos, harina, aceite, azúcar, sal, leche, huevos, pollo, fruta, verduras, pan, etc.

Todo lo que no sea alimento no se puede comprar con el Bolsillo Electrónico. No está permita la compra de gas, ni internet, ni pagar cuentas.

¿Dónde se puede comprar con el bono?

Debido a que el bono está destinado para la compra de alimentos, sirve para comprar en lugares como almacenes, supermercados, ferias libres, etc. Estos establecimientos deben contar con maquina para pago con tarjeta, puesto que se utiliza la Cuenta RUT.

¿Cuál es el monto del beneficio?

El monto del beneficio es de $13.500 por carga familiar.

Esto quiere decir que, por ejemplo, una familia con dos cargas recibirá un pago de $27.00; una familia con tres cargas recibirá un pago de $40.500; una familia con cuatro cargas recibirá un pago de $54.000 y así sucesivamente.

¿Cómo se ocupa el Bolsillo Electrónico?

El dinero del Bolsillo Electrónico se deposita en la Cuenta RUT del jefe de familia. Al momento de pagar se pueden elegir dos modalidades:

Modalidad del 20%: el bono cubrirá el 20% de la compra y el resto lo debe pagar el beneficiario con su dinero.

el bono cubrirá el 20% de la compra y el resto lo debe pagar el beneficiario con su dinero. Modalidad del 100: el bono cubrirá el 20% de la compra, por tanto el beneficiario no deberá gastar de su dinero.

¿Cómo postular?

No es necesario postular al aporte, porque se paga automáticamente a beneficiarios de:

Asignación Familiar o Maternal

Subsidio Familiar

Chile Seguridades y Oportunidades

¿Cómo saber si soy beneficiario?

Para saber si ya eres beneficiario puedes hacer la consulta con tu RUT y fecha de nacimiento en www.bolsilloelectronico.gob.cl.

¿Hasta cuándo se paga?

Recientemente se confirmó que el Bolsillo Familiar Electrónico se pagará hasta abril de 2024.

“Originalmente duraba hasta diciembre, pero a raíz de la evaluación positiva que tuvimos, lo vamos a prolongar hasta abril del próximo año”, explicó hace unas semanas el ministro de Hacienda, Mario Marcel.