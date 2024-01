Continúa la tramitación de la reforma previsional en el Congreso y si todo sale como el Gobierno espera, la ley considerará un Autopréstamo para que los afiliados a una AFP puedan sacar dinero de sus ahorros previsionales.

Todavía quedan varias etapas para que la medida sea aprobada, pero algunas personas ya están comenzando a preguntarse cuánto dinero podrían sacar si se aprueba el proyecto. El monto estipulado en el texto considera el 5% de los fondos de pensiones, con un tope de 30 UF, es decir cerca de $1.100.000.

Autopréstamo: ¿Qué pasa si me quedé sin fondos?

Si una persona no tiene fondos en su AFP, ya sea por haber accedido a los retiros del 10% o por cualquier otra razón, no podrá hacer uso del Autopréstamo . Cabe recordar que la medida es un préstamo, por lo tanto los afiliados estarían sacando dinero de sus propios ahorros y si no tienen fondos, no hay dinero para sacar.

Otras restricciones del Autopréstamo

Otro punto importante de mencionar es que, en caso de aprobarse, el Autopréstamo lo podrán pedir solo personas que estén a cinco o más años de jubilar, por ende mujeres de hasta 55 años y hombres de hasta 60 años.

Eso quiere decir que si estás pensionado, sin importar la modalidad -regular, rentas vitalicias, retiro programado, etc- no podrás hacer uso del Autopréstamo.

¿Cuándo se aprueba el Autopréstamo?

La aprobación del Autopréstamo está sujeta a la aprobación de la reforma previsional. Actualmente el proyecto está en su primer trámite constitucional, siendo discutido en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Se espera que pase a Sala antes del receso legislativo de febrero, para que al regreso -en marzo- comience su discusión en el Senado, pasando recién a segundo trámite constitucional.

Esto hace difícil saber cuándo podría aprobarse la medida, pero al menos esas son las metas en cuanto al tiempo que se propuso el Ejecutivo.

¿Podría haber un Autopréstamo de $5 millones?

Un grupo de diputados de oposición busca subir el monto del Autopréstamo a 150 UF, es decir cerca de $5 millones. Si bien el Gobierno desestimó aquello, los parlamentarios aseguran que $1 millón no es suficiente y buscan “mover la barrera de lo imposible”.

Por esta razón, presentarán la propuesta a la Sala de la Cámara Baja.