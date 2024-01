Desde el Ejecutivo se presentó en 2023 el proyecto de Autopréstamo de AFP, propuesta que sigue en pie en el marco de la Reforma de Pensiones y el pasado 8 de enero obtuvo casi la totalidad de la votación en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, con 12 votos a favor y 1 en contra

Te contamos los detalles de esta propuesta y si aumentará el monto que podrás solicitar si es aprobado.

Autopréstamo de AFP ¿Aumentará el monto que podrías solicitar?

En el contexto de la discusión por la Reforma de Pensiones, uno de los puntos importantes y que ha generado revuelo es el Autopréstamo de AFP. Uno de los detalles de esta propuesta, es que será de un 5% de lo que tenga la persona ahorrado en la cuenta individual, con un tope de 30 UF, es decir $1.100.000 aproximadamente.

“El monto solicitado por la persona afiliada deberá ser devuelto a su cuenta de capitalización individual reajustado conforme a la variación experimentada por la Unidad de Fomento, sin considerarse recargos ni la aplicación de intereses”, informan desde el sitio web del Ministerio de Hacienda.

¿Podría aumentar el monto que se solicitará si se aprueba el Autopréstamo?

Como mencionamo anteriormente, la idea de un Autopréstamo obtuvo casi la totalidad de los votos en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Pero en los últimos días surgió la idea de aumentar el monto que se podrá solicitar con esta propuesta, incrementándolo de 30 UF ($1.100.000 aproximadamente) a 150 UF ($5.000.000 aproximadamente).

Planteamiento realizado por los diputados Rubén Oyarzo (PDG) y Frank Sauerbaum (RN), quienes debatieron en Meganoticias Alerta y señalaron lo siguiente:

“Para las familias chilenas, $1.100.000 no es suficiente. Aumentan deudas y créditos y la situación no está fácil. Un grupo amplio creemos que esto debe crecer a $5.000.000 y esto no es un autoengaño o un retiro encubierto, como muchos lo quieren hacer creer”, afirmó el parlamentario del Partido de La Gente.

Además agregó que: “El dinero es de las personas, pero hay que devolverlo, porque no queremos debilitar sus pensiones para su vejez. Es una ayuda para hoy (…) estamos hablando de cobrar un interés bajo, en torno al 3%”.

Por su parte el diputado Sauerbaum explicó: “Un autopréstamo fortalece el fondo que tenemos… Chile tiene un millón de cesantes y se necesita ese dinero. Para mí lo relevante es cómo devolver el monto y no cuanto se puede sacar”.

Declaraciones desde el Ejecutivo

En el marco de la aprobación de las modificaciones en torno a las rentas vitalicias, al Pilar Voluntario del sistema, al tope imponible y el autopréstamo. Autoridades de Gobierno dieron declaraciones al respecto.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, destacó el respaldo de los parlamentarios a estos puntos que presenta el proyecto: “Ha sido una sesión muy importante para el avance del proyecto, en la que cada uno de las y los parlamentarios pudo entregar sus consultas, entregar su opinión, hacer sus puntos políticos y con una votación en distintos temas, como son el Pilar Voluntario de ahorro previsional, la creación del autopréstamo, algunos ajustes en materia de renta vitalicia y otros relacionados con el aumento gradual del tope imponible. Se dieron votaciones muy interesantes, porque en algunos de esos temas estuvimos todos de acuerdo, en otros hubo ciertas diferencias y en otros hubo aprobaciones y abstenciones”.

El ministro de Hacienda Mario Marcel, se refirió al avance del proyecto y las primeras votaciones en particular “Esta sesión ha sido un buen ejemplo de por qué era importante iniciar la votación de este proyecto de ley. Hasta el momento lo que ocurría es que toda la discusión sobre el tema parecía centrada en la distribución de la cotización adicional de los empleadores de 6%, pero cuando comienza a votarse nos damos cuenta que el proyecto contiene muchos otros elementos en los cuales es posible encontrar acuerdos”.