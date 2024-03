En un evento destinado a brindar apoyo a estudiantes perjudicados por los recientes incendios forestales en la región de Valparaíso, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, aprovechó la ocasión para dirigir duras palabras al Presidente Gabriel Boric respecto a la situación de reconstrucción de viviendas en la zona afectada.

Durante la ceremonia, la alcaldesa manifestó su agradecimiento por la ayuda proporcionada, pero enfatizó la cruda realidad de cientos de familias que aún se ven obligadas a vivir en carpas, haciendo un llamado urgente a las autoridades presentes.

Las duras declaraciones de Ripamonti

La alcaldesa señaló que las dificultades persisten para muchas familias afectadas, lo que dificulta el inicio del año escolar para los estudiantes. Además, hizo hincapié en la falta de servicios básicos como duchas, baños adecuados y transporte, lo que complica aún más la situación.

“Quiero agradecer la ayuda que se le está entregando a nuestros estudiantes y sus familias (…) pero al Estado de Chile, al Presidente, debo decirle que estas mochilas y estos elementos, estos útiles, van a llegar en la mayoría de los casos a guardarse adentro de una carpa porque todavía no podemos llegar con las viviendas de emergencias necesarias”, sostuvo.

“No hay duchas ni baños para higienizarse. No hay transporte, no hay capacidades de alimentación suficiente (…) No podemos contentarnos, ni dar ningún aplauso más, hasta que cada uno tenga una vivienda, una ducha y un alimento para poder llevar a los niños a un colegio, a su escuela de manera adecuada, lamentó Ripamonti.

La respuesta del Presidente Boric

Por su parte, el Presidente Boric respondió asegurando que se están realizando esfuerzos incansables para abordar la situación y proporcionar el apoyo necesario.

Asimismo, anunció su intención de reunirse con el director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para coordinar esfuerzos y resolver posibles desafíos en la distribución de ayuda.

“Acá no puede haber una institución del Estado culpando a las municipalidades de los problemas. Por ningún motivo. Acá tenemos que trabajar en conjunto y ponernos a disposición de quienes están en el territorio todo el día”, respondió el Presidente Boric.

Sus palabras llegan luego de un mal entendido entre Senapred y la Municipalidad de Quilpué, luego de que el organismo indicara que el municipio no había solicitado viviendas de emergencia.