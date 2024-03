Durante la jornada pasada, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), hizo una solicitud a la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el Palacio de La Moneda, para un eventual apoyo militar a su comuna ante las olas de violencia que se han producido en su localidad.

En esa misma línea, este miércoles, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a la solicitud del edil buscando proteger la infraestructura crítica de Maipú.

Matthei y sorpresiva opinión sobre presencia militar en comunas: “Es una falta de responsabilidad”

Según informa La Tercera, la edil comenzó explicando dos aspectos que deben ser considerados en la solicitud del alcalde Vodanovic. “Una es el reconocimiento oficial de que la situación de la seguridad ciudadana es crítica. Los alcaldes experimentan esto en diferentes partes del país todos los días. Por tanto, es la negación más categórica de que estamos mejor que hace dos años“.

“Un segundo problema es que los militares están entrenados para la guerra, no están entrenados para las ciudades. Así que mi pregunta es: ¿se les va a entrenar? ¿Se les va a dar un equipo diferente? Y si acaban disparando, ¿van a ser defendidos o acusados de violar los derechos humanos?“. añadió Matthei.

“Falta conciencia y responsabilidad”

Continuando con el debate, la alcaldesa se mostró contraria a la petición, afirmando que “no veo ninguna viabilidad por ahora, porque lo que ocurre es que todavía no existe una norma sobre el uso de la fuerza. Mientras eso no ocurra, creo que es una falta total de conciencia y responsabilidad pedir soldados en las calles“.

