Nuevos días festivos se viven en Chile con la tradicional Semana Santa. Este periodo trae consigo dos días feriados, lo cual genera algunos cambios en el normal vivir. Por esta razón muchos se preguntan cómo será el funcionamiento del comercio. Revísalo a continuación.

Los días viernes 29 y sábado 30 de marzo están marcados en rojo en el calendario y se debe a una de las festividades religiosas más importantes. En el mundo cristiano, estos días se conmemora el sacrificio de Jesús al ser crucificado. El día domingo es celebrada su resurrección, día en el que se entregan huevos de chocolate. Para saber si los supermercados y centros comerciales estarán abiertos, puedes revisar acá.

¿Abrirá el comercio en Semana Santa?

A pesar de ser días festivos y muy importantes para las personas religiosas, este viernes 29 y sábado 30 de marzo no son feriados irrenunciables, por lo cual el comercio funcionará con normalidad, tanto supermercados como mall. De todas maneras, es recomendable revisar los sitios de cada tienda en específico para saber si tienen alguna alteración por la celebración de Semana Santa.

¿Se puede comer carne estos días?

Durante largos años siempre ha existido la costumbre de que en Semana Santa no se puede consumir carnes rojas, pero ¿por qué no se debe hacer? Esta situación obviamente obedece a quienes creen en este tipo de conmemoraciones y el no comer este alimento es en respeto por el sacrificio que hizo Jesús al ser crucificado, de acuerdo al sitio Business Insider.

Al ser parte de la tradición el no comer carnes rojas, la gran alternativa en Semana Santa son los mariscos y productos del mar. Los terminales pesqueros se llenan de personas que siguiendo con la costumbre, prefieren este tipo de alimentos. De acuerdo a la creencia. el domingo 31 se puede volver a ingerir carne, día que es la resurrección de Jesús.