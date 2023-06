Cada año se suele celebrar la Marcha del Orgullo y esta vez en su edición 2023 se exigirán varias demandas entre las que se encuentran la reforma a la Ley Zamudio y la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria.

¿A qué hora y dónde es la Marcha del Orgullo 2023?

La Marcha del Orgullo 2023 se llevará a cabo este sábado 24 de junio desde las 14:00 horas en Plaza Baquedano (Plaza Italia).

Cabe aclarar que desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) informó junto a Fundación Iguales que la marcha se mantiene de momento a pesar de las intensas lluvias que afectan a la Región Metropolitana.

Avisos importantes de la Marcha

Desde Movilh Chile anunciaron a través de sus redes sociales uni puntos importantes a considerar durante la Marcha del Orgullo 2023:

La Marcha partirá muy puntualmente el 24 de junio a las 14:00 horas en Plaza Italia. No botes basura en el trayecto de la marcha ni menos en el acto de cierre. Lleva una bolsa para que deposites tu basura y luego la dejes en un lugar habilitado o en tu propia casa. Lleva contigo lo estrictamente necesario: documento de identidad, llaves y el dinero justo.

¿Qué significan los colores de la bandera y sus siglas?

La bandera fue diseñada por Gilbert Baker en 1978, inspirado en la canción “Over The Rainbow”, esta compuesta, en sus orígenes, por ocho colores y cada uno de ellos asociado a algo en particular:

El rojo , a la vida; el rosa , a la sexualidad; el amarillo , a la luz del sol; el naranja , a la salud; el verde , a la naturaleza; el azul , a la serenidad; el turquesa , al arte y el violeta , al espíritu.

Y sus siglas están compuestas por: Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Queer, Intersexual y Asexual, y el signo + representa a todo colectivo que no esté en las siglas mencionadas.