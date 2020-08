Video: supuesto meteorito cae durante la noche e ilumina el cielo de la Región de Aysén

La noche de este viernes entregó un momento inolvidable a la Región de Aysen. Un supuesto meteorito cruzó los cielos del Sur de nuestro país e iluminó por completo la zona de Puerto Cisnes.

Presunto Meteorito iluminó el cielo de varias localidades de la región de Aysén, hay reportes en #Coyhaique y #Puyuhuapi. En #PuertoCisnes se escuchó un fuerte estruendo. El video es del muelle de Puerto Cisnes (gentileza Manuel Novoa) @Cooperativa #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/u6WbyFrY8E — javier verdejo (@javierverdejop) August 15, 2020

Todo ocurrió cerca de las 11 de la noche y fue registrado por varias personas en redes sociales. Algunos de los testigos aseguraron que cubrió todo de un tono verde, acompañado de un fuerte estruendo.

Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil a Radio Cooperativa, no hay claridad de lo que era, pero que todas las pistas indican que sería un meteorito. “Se trataba de un objeto diferente a una aeronave, lo podríamos denominar meteorito y si fuera una pieza metálica, de las que arrojan los satélites, no la vamos a identificar en el radar que utiliza la Dirección Aeronaútica, los militares usan otro tipo de radar que se llama primario y que detecta metal, pero no tenemos de esos en la región”, lanzó Andrés Murillo, jefe del aeródromo de Balmaceda.

Otro de los registros corresponde a un centro de cultivo, donde se puede ver la potencia de la luz del meteorito en el cielo.

Por otro lado y en diálogo con el mismo medio, la geóloga y experta en meteoritos, Millarca Valenzuela, recalcó que “uno no sabe a priori qué es y una de las formas de saberlo es la velocidad cuando va cayendo, la velocidad de la basura espacial es mucho más lento que una partícula que esta acelerada, mucho más que un objeto que esta orbitando la Tierra”.

Bólido visto en varios puntos de la región de Aysen ayer a las 22.30 - 22.45. Quien lo vio y pueda dar descripción que incluya: altura desde el horizonte, posición suya y del meteoro, dirección de desplazamiento, hora exacta, que me escriba! Pto Cisnes es el único dato duro. pic.twitter.com/gxJmXywHgo — Millarca Valenzuela (@meteoritoschile) August 15, 2020

La propia experta explicó que, para conocer qué fue lo que cruzó el cielo de Aysén, es necesario conocer la altura desde el horizonte, la posición de quien lo vio, la posición del objeto o bólido, dirección de desplazamiento y su hora exacta de trayecto.