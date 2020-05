[Video] Alcaldesa de Nogales llama a tirar piedras a quienes carreteen en la comuna

"Si ellos no quieren entender, vamos a tener que agarrarlos a peñascazos". Con estas palabras la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, llamó a su comuna a unirse a quienes no respetan el autocuidado.

El autocuidado se ha convertido en algo clave ante el avance del coronavirus en Chile, por lo que la autoridad de Nogales ve con desesperación que la gente sigue haciendo actividades sociales.

El polémico llamado lo hizo la alcaldesa en Radio ADN. “No voy a permitir que sigan los carretes. Ya les dije que, por favor, a las familias, a los vecinos, únanse. Si ellos no quieren entender, vamos a tener que agarrarlos a peñascazos. Pero que entiendan de alguna vez que no puede ser”, dijo Margarita Osorio.

Además, la autoridad de Nogales dijo que han maximizado los esfuerzos para evitar los contagios en la comuna. "No hemos dormido los funcionarios municipales y ustedes nos ven, dos, tres de la mañana”, comentó, agregando que “si ustedes quieren ser contaminados, váyanse a otra comuna. Pero, por favor, les pido mascarillas, más prudencia. En los negocios no entrar si no tienen mascarilla”.