Para la vicepresidenta Carolina Tohá, "cuesta comprender que se rechace el presupuesto más robusto que se ha presentado en mucho tiempo en materia de seguridad" y recalcó que "con la seguridad no se juega, es un tema sensible".

Uno de tres ejes principales del Gobierno al momento de presentar el proyecto de Ley de Presupuesto 2023, es el fortalecimiento al orden público y seguridad ciudadana, para ello, el ejecutivo presentó una propuesta donde se aumentaba en 4,4% el gasto del PIB en este ítem. Sin embargo, durante la jornada de este martes, la Cámara rechazó la partida, hecho que fue profundamente criticado por la Vicepresidenta, Carolina Tohá.

Por 69 votos en contra, 65 a favor y seis abstenciones -con la oposición completa alineada desde el Partido de la Gente (PDG) hasta Republicanos y parte de la DC- la Cámara rechazó el aumento presupuestario del 4,4% dirigido a orden y seguridad.

Con dicho presupuesto el Gobierno pretende generar una nueva Política Nacional Contra el Crimen Organizado, adquirir nuevos vehículos policiales, mejorar la Inversión municipal y regional en seguridad pública, implementar equipamiento tecnológico anticorrupción y contra bandas de criminales al interior de las cárceles, entre otros programas; de ahí la molestia de la vicepresidenta.

Tras el rechazo al presupuesto, la ministra lamentó la decisión de la Cámara y señaló que la delincuencia celebra la votación. "Las bandas de crimen organizado estaban celebrando", sostuvo la titular del Interior.

“Sabemos que la dinámica parlamentaria muchas veces implica votaciones que cambian. No nos vamos a escandalizar por eso. Sin embargo, cuesta comprender que se rechace el presupuesto más robusto que se ha presentado en mucho tiempo en materia de seguridad. Con la seguridad no se juega, es un tema demasiado sensible", lamentó Tohá.

Para la secretaria de Estado, el rechazo presupuestario al ítem de orden público y seguridad ciudadana, "no es el camino; especialmente si a uno le interesa la seguridad, no parece que lo de ayer haya sido un paso en esa dirección. Me imagino que ayer en la noche las bandas de crimen organizado estaban celebrando", recriminó la vicepresidenta.