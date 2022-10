“Te–fe–li–ci–to qué bien ac–túas”. Shakira marca rotundos éxitos musicales en todo el mundo y es precisamente gracias a uno de sus últimos hits que la diputada paraguaya hizo Kattya González, del Partido Alianza de Encuentro Nacional, hizo noticia esta semana.

La parlamentaria entonó la canción y la coreografía con baile de robot de la cantante colombiana en su intervención en medio del debate sobre acceso a viviendas en Paraguay; momento que aprovechó para interpelar a sus pares de oposición por el gasto y las dietas de los representantes en el Congreso.

González comenzó su elocución criticando a sus colegas. "Tenemos que exigir que los representantes que se sientan en los escaños no digan con orgullo que comen el dinero del pueblo paraguayo en cada proyecto".

Acto seguido, interpretó la mundialmente conocida canción ‘Te Felicito’ de Shakira en pleno hemiciclo.

“Cuando se ve esta ‘unidad’, no me queda sino decirles: Te–fe–li–ci–to qué bien ac–túas / De eso no me cabe duda / con tu papel continúas, les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo”, señaló al tiempo que cantaba y hacía la coreografía de robot del tema.

La acción rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde se alcanzaron más de 4 millones de reproducciones del video y la propia parlamentaria subió el momento junto al video original de Shakira.

Kattya González es una reconocida diputada paraguaya del Partido Alianza Encuentro Nacional, movimiento por el cual lanzó su candidatura a presidenta para las elecciones presidenciales de Paraguay, sin embargo, declinó de su aventura presidencial para postularse como candidata al Senado y le entregó su apoyo a Soledad Núñez.