El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como el TPP-11, será discutido este miércoles en la Sala del Senado, tras el acuerdo impulsado por los legisladores de la oposición.

En la reunión de coordinación de los parlamentarios, donde se definen los temas a tratar en la semana de trabajo, el jefe del comité de senadores de la Unión Demócrata Independiente, Iván Moreira, pidió que el acuerdo sea votado el miércoles, recibiendo el apoyo por Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), el Partido Republicano y la Democracia Cristiana. En contra estuvieron el Partido Por la Democracia, Partido Socialista, Partido Comunista, Revolución Democrática y la Federación Regionalista Verde Social.

El TPP11 necesita una mayoría simple para ser aprobado. Es decir, 26 votos. Hoy la oposición tiene 25 senadores.

De todas maneras, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció, durante el viaje a Estados Unidos, que “si el proyecto va a la votación en la Sala (del Senado), el Gobierno no se va a oponer, no va a poner ninguna dificultad, no va a entorpecer ese proyecto. (...) Y si el proyecto se aprueba, el Gobierno va a presentar en un proyecto separado el tema de las cartas laterales, porque eso también requiere legislación, dado que ese es un tema que sí está en el programa de gobierno”.

En abril del 2019, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de TPP-11 enviado en octubre de 2018 por el gobierno de Sebastián Piñera.

La idea del oficialismo

El senador Juan Ignacio Latorre anunció que "lamentamos que se haya puesto en tabla el miércoles en el Senado, fue con los votos de la derecha más el comité de la Democracia Cristiana. El Gobierno habla a través de las urgencias y, por tanto, no había ningún apuro en votarlo esta semana. ASdemás, la Cancillería está desplegando una estrategia que tiene que ver con negociar país a país las side letters. Los comités de Apruebo Dignidad hemos resuelto solicitar usar algunas herramientas reglamentarias del Senado para que no se vote esta semana".

Además, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, aseguró a Diario Financiero que "si se hubiera dado más tiempo para los ‘side letters’, para que se dé la vuelta con todos los países con los que hay que llegar a un acuerdo, pero parece que ya no va a ser así, y en ese caso, nosotros vamos a votar en contra”.