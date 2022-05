El Gobierno fue claro con la propuesta de aumento del Sueldo Mínimo. Desde el Ejecutivo pretenden incrementar el monto hasta los $400 mil pesos para los trabajadores de entre 18 y 65 años. Sin embargo, la iniciativa se sigue discutiendo en el Senado y su tramitación ha tardado más de lo esperado.

En concreto se acordó aumentar el sueldo mínimo en dos partes. Primero, se incrementará hasta los $380 mil pesos, para luego llegar a los $400 mil pesos.



¿Cuándo subirá el sueldo mínimo?

La idea del Gobierno es que a partir de mayo se paguen los $380 mil pesos y que desde el 1 de agosto se comiencen a pagar los $400 mil pesos.

No obstante, esto no ha sido posible, porque el reajuste salarial todavía no es ley. Esto significa que si el Congreso da luz verde al proyecto, el aumento del sueldo mínimo se deberá pagar de forma retroactiva.

Por ejemplo, si el nuevo sueldo comienza a regir en junio, en el pago de ese mes se deberá incluir el aumento de mayo.

Adicionalmente, en caso de que la inflación acumulada en 12 meses a diciembre de 2022 supere el 7%, el ingreso mínimo mensual se va a incrementar a $410 mil a contar de enero de 2023.