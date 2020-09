Se dijeron de todo: El tenso cara a cara entre Guillier y Kast en matinal de Chilevisión

Un tenso momento se vivió esta mañana en el matinal "Contigo en la mañana" de Chilevisión, entre el senador Alejandro Guillier y el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

El hecho se dio en medio del debate que ambos ex candidatos presidenciales tenían respecto al plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre y antiguas controversias. Esto último luego que el programa mostrara un tuit de Guillier donde acusaba a Kast de tener miles de bots (cuentas falsas adherentes) en sus redes sociales, además de ser financiado con recursos del extranjero.

"Este es un trabajo que vengo desarrollando hace muchos años, generando una adhesión a la gente. Ahora, el senador Guillier me dice que tengo cuentas en otros países y yo he pagado todos mis impuestos, no sé si él los ha pagado", sostuvo Kast.

Por lo que el senador le respondió: "Si vamos a empezar con este nivel no le estamos haciendo ningún favor al país. Yo quiero contarle que hoy he presentado un proyecto de ley para que los independientes puedan participar en igualdad de condiciones en el proceso plebiscitario y en general en todos los procesos electorales".

"Porque si empezamos a depender de los partidos políticos y de los políticos vamos a terminar en este tipo de discusiones que, al menos a mí, no me interesan", añadió.

Los ex candidatos presidenciales hicieron ver sus diferencias políticas sobre el próximo plebiscito.

Cuando Guillier se disponía a explayarse sobre su postura al plebiscito, Kast lo interrumpió lo que generó gran molestia al senador. "Ese es el problema de la gente que no deja hablar a los demás y que después cuando quieren gobernar para tener el poder es para financiar a los otros", indicó el parlamentario.

Tras los argumentos que dio el parlamentario, Kast pudo explicar por qué se opone a la cancelación del plebiscito: "Nosotros, a diferencia del senador Guillier, no presentamos un proyecto de última hora, estamos a menos de 40 días y ahora está preocupado de los independientes…".

A lo que le respondió: "Lo presenté en enero, y lo reiteré hoy. Está en enero presentado".

Tras la discusión en vivo que tuvieron los dos ex candidatos presidenciales, el líder republicano publicó en su cuenta de Twitter un meme burlándose de Guillier: