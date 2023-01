Durante este 2023 se seguirá pagando un aporte económico dirigido a las mujeres trabajadoras del país con montos que serán mensuales o anuales y nos referimos al Bono al Trabajo de la Mujer.

¿Cuándo se paga el beneficio?

Aún no existe fecha exacta del pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer, no obstante este suele ser transferido a las beneficiarias durante el último día hábil del mes. Durante enero debería pagarse a partir del martes 31 de enero.

Por otra parte, los pagos anuales se entregan durante el mes de agosto de cada año a las mujeres trabajadoras que reciben el aporte.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser mujer y tener entre 25 y 59 años.

Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población según el Registro Social de Hogares.

de la población según el Registro Social de Hogares. Trabajar de forma dependiente o independiente y tener las cotizaciones al día.

y tener las cotizaciones al día. Para quienes escojan el pago mensual , deben ganar menos de $535.148 brutos al mes.

, deben ganar menos de $535.148 brutos al mes. Para las mujeres que reciban el pago anual , deben tener una renta bruta anual inferior a $6.421.781.

, deben tener una renta bruta anual inferior a $6.421.781. No trabajar en una institución del Estado (municipios incluidos) o una empresa privada que reciba dinero estatal superior o igual al 50%.

¿Cuál es el monto que entrega?

Monto Anual : Corresponde a $570.825 pesos.

: Corresponde a Monto Mensual : Corresponde a $35.677 pesos.

¿Cómo postulo al Bono al Trabajo de la Mujer?

Para postular solo debes ingresar a este ENLACE e iniciar el proceso de postulación. Deberás completar un formulario con los siguientes datos:

Domicilio.

Datos de contacto.

Si es trabajadora dependiente o independiente.

Su frecuencia de pago (mensual o anual). Sence recomienda que opte por la modalidad de pago anual.

Sus instituciones de seguridad social (Salud, Previsión y Mutual).

Qué medio de pago elige para recibir su beneficio (depósito en cuenta bancaria o efectivo). Sence recomienda que opte por depósito en cuenta bancaria.

Si escoge la opción de depósito en cuenta bancaria, a qué cuenta deben ser realizados sus pagos.

El medio en que desea ser notificada (correo electrónico o carta certificada).

Una vez ingresado todos estos datos deberás hacer clic en “acepto declaración” y pulsar el botón de “postular”.

Finalmente, deberás esperar el resultado de postulación a través de tu correo electrónico, o bien, puedes revisar el estado de tu postulación en la misma plataforma.