Uno de los beneficios más populares en Chile es el Bono a la Mujer Trabajadora (BTM). Este aporte se paga de forma anual (en agosto de cada año) o mensual, a las mujeres de entre 25 y 59 años que estén trabajando y se encuentren en el 40% del Registro Social de Hogares.

¿Cuándo pagan el Bono Mujer Trabajadora este mes?

Si ya eres beneficiaria y recibes el pago mensual, es probable que estés esperando el monto de este mes. Según el calendario del Sence, el dinero se depositará el jueves 29 de diciembre y corresponderá a la renta de septiembre de 2022.

¿Cómo postular?

Si cumples los requisitos, pero no has postulado, no pierdas el tiempo.

El trámite se realiza aquí.

Deberás ingresar con Clave Única o Clave Tributaria del SII y seguir los pasos.

Antes de postular puedes validar aquí con tu RUT si cumples los requisitos del Bono Mujer Trabajadora.

¿Cuál es el monto?

El monto del subsidio varía dependiendo de la modalidad de pago y de los ingresos de la beneficiada. Las personas que reciben una menor renta son las que recibirán el monto más alto, que podría llegar hasta los $35.677 mensuales y $570.825 anuales.

Pago mensual

Si tu renta anual es de hasta $237.844 , puedes recibir desde $1 hasta $35.677.

, puedes recibir Si tu renta anual es desde $237.844 hasta $297.305, puedes recibir cerca de $35.677.

puedes recibir cerca de Si tu renta anual es desde $297.305 hasta $535.148, puedes recibir desde $35.677 hasta $1.

Pago anual