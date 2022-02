El quinto retiro 10% AFP se encuentra durmiendo en el Congreso y no tiene respaldo parlamentario para su aprobación

Pese a que las iniciativas del quinto retiro del 10% y retiro del 100% de los ahorros previsionales se presentaron hace más de dos meses en la Cámara por la diputada Pamela Jiles y su par Félix González, no han iniciado su discusión y se encuentran durmiendo en el Congreso.

El panorama es particularmente contrario al retiro, ya que no cuenta con el apoyo de los tres proyectos aprobados y tanto el actual como el futuro gobierno ya se mostraron abiertamente en contra de la iniciativa.

¿Cuándo se podría discutir?

El quinto retiro del 10% y retiro del 100% de los fondos previsionales no tiene fecha de tramitación en la comisión de constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Todo esto debido a que la iniciativa no cuenta con el respaldo parlamentario para ser aprobada y, en caso de iniciar su tramitación y que esta no llegue a buen puerto, el proyecto no podrá ser discutido en un año.

Al respecto, la diputada Jiles hizo un llamado al Presidente Electo, Gabriel Boric. “Le pido que devuelva SU dinero a las personas desesperadas en esta pandemia desatada. Lo que era bueno hace un mes, cuando usted votó a favor el cuarto retiro, es urgente hoy, es lo justo y puede salvar vidas”, arguyó la parlamentaria.