Primarias 2020 | ¿Es obligatorio ir a votar?

A solo dos días de que se realicen las elecciones primarias, comicios en que se elige a los candidatos a Alcalde y Gobernadores regionales que representarán a sus pactos el 11 de abril de 2021.

En este contexto, los chilenos tienen varias interrogantes sin resolver a continuación te ayudamos con esas dudas.



¿Es obligatorio ir a votar?

No, para estas elecciones el voto no es obligatorio, es decir que puede ir a sufragar quien desee ejercer ese deber cívico y que además esté habilitado para hacerlo.

Por lo tanto, no habrán multas si decides no hacerlo, pero ten en cuenta que si militas en algún partido político podrás votas solo por los candidatos de ese pacto, si por el contrario eres independiente puedes elegir entre todos los candidatos de la papeleta.

Recuerda marcar solo una opción por cargo, es decir puedes votar solo por un candidato a Gobernador y/o por un Alcalde, de acuerdo sea el caso de tu comuna, solo de esta forma tu voto será válidamente emitido.



¿Puedo votar con el Carnet de identidad vencido?

Podrás hacerlo, al igual que para el plebiscito se puede votar con la cédula de identidad o pasaporte, vencido dentro de los 12 meses anteriores a las elecciones.



¿Quiénes no pueden votar?

Toda la información está en el sitio del Servel habilitado para conocer tus datos electorales, pero quienes no pueden ejercer el sufragio son:

- Quienes estén afiliados a partidos políticos que no participan en estas Primarias.

- Quienes estén afiliados a partidos políticos cuyos pactos no presentan candidatos el domicilio electoral del votante.

- Quienes no se encuentren habilitados para sufragar según el Registro Electoral a la fecha del 30 de septiembre.