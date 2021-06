Préstamo Solidario | Revisa aquí cómo solicitar el beneficio del mes de junio

A partir de este martes 8 de junio se podrá solicitar la segunda cuota del Préstamo Solidario, una suerte de crédito impulsada por el Estado que tiene una tasa de interés del 0% y que tiene un año de gracia. Vale decir, la devolución del dinero empieza a partir del año 2023.

Cabe recordar que este beneficio es complementario al Bono Clase Media. Si bien un beneficiario del Bono puede acceder al Préstamo, solo podrá solicitar dos veces este último. En caso de no haber calificado para el Bono Clase Media, podrá solicitar el crédito en tres oportunidades.

En todo caso, no es necesario solicitar las cuotas de manera sucesiva. Puedes hacerlo durante el transcurso de los meses de mayo y octubre, por lo que si no solicitaste la primera cuota en mayo no hay problema que hagas esa solicitud en junio o cuando sea, hasta el décimo mes del año.

De todas maneras, en Redgol, te contamos cómo solicitar el beneficio.

¿Cómo hacer la solicitud del Préstamo Solidario del Estado 2021?

Debes ingresar en el siguiente enlace. Una vez ahí debes dirigirte al banner del Préstamo Solidario. Posteriormente y con tu Clave Única o con tu clave tributatia deberas identificarte y rellenar los espacios necesarios para que se haga la transferencia en tu cuenta bancaria, en el caso de que así lo requieras.