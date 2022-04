Con una ofrenda floral al monumento del general José de San Martín, conmemorando el Abrazo de Maipú, Gabriel Boric inició su jornada de trabajo en Argentina. En la ceremonia estuvo acompañado del canciller argentino Santiago Cafiero. Luego de este acto, Boric comenzó sus reuniones con el mandatario trasandino Alberto Fernández, en el marco de su primer viaje al exterior como flamante presidente chileno.

"Qué le traigo yo y qué es lo que vamos a conversar con el presidente Fernández, son cuestiones de Estado, de políticas públicas, entre otras cosas un acuerdo energético", señaló el presidente Boric en el diario Clarin al explicar su viaje.

Tras la ofrenda floral, los mandatarios se encontraron en la Casa Rosada para dialogar sobre diversos temas, además de la energía. Entre los tópicos está la polémica progatonizada por la ministra del Interior Izkia Siches, quien habló del Wallmapu para referirse a la zona sur, lo que provocó cuestionamientos en Argentina.

"Nosotros como base, y es un mínimo común que me imagino con el presidente de Argentina, vamos a estar plenamente de acuerdo, en que hay que hacer respetar el Estado de Derecho", dijo Boric en el diario argentino Clarín. "Habrá coordinación para buscar soluciones y para enfrentar esto de manera pacífica… Pero no quiero dejar ningún espacio de duda, nosotros respetamos íntegramente la soberanía territorial argentina. Eso no es un asunto que esté en discusión de parte nuestra", agregó.

Un segundo punto de diálogo es el referido a la plataforma continental en la Antártica, donde ambos estados comparten algunos territorios. "La Antártica en sus estatutos dice que es un continente de ciencia y de paz (...) Tenemos misiones conjuntas con Argentina, por lo tanto la discusión sobre la plataforma continental donde tenemos posiciones de Estado distinta, y nosotros vamos a defender nuestra posición de Estado, no me cabe la menor duda de que lo vamos a hacer de forma pacífica", detalló.

¿Quién acompaña al Presidente?

La delegación que acompaña a Boric está compuesto por el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa; el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes; el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y los ministros Antonia Urrejola (Canciller), Claudio Huepe (Energía), Maya Fernández (Defensa), Antonia Orellana (Mujer y Equidad de Género), Julieta Brodsky (Cultura), además del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, y los asesores del mandatario Lucía Dammert y Carlos Figueroa.