La violencia cerca de los liceos no se detiene. Esta mañana, un bus del Transantiago fue quemado por encapuchados en las afueras del Liceo Manuel Barros Borgoño, mientras los estudiantes secundarios provocaban algunos incidentes. Ese hecho se suma a los problemas provocados en los últimos días en establecimientos como el Instituto Nacional José Miguel Carrera y el Internado Nacional Barros Arana.

Ante tal situación, el Presidente Gabriel Boric habló fuerte. "He señalado esto desde mi época en la que fui dirigente estudiantil y hoy como jefe de Estado lo sostengo con más convicción aún. La violencia no es el camino, quién crea que a través de la violencia puede lograr avanzar en sus reivindicaciones, está equivocado y le hace un daño a su causa", argumentó el líder de Apruebo Dignidad, tras una cita con el Alto Representante de la UE, Josep Borrell.

El exdiputado explicó que "he escuchado parte de las demandas de los estudiantes en materia de infraestructura, alimentación, educación sexual integral y currículum. Entonces, en este Gobierno los estudiantes que quieran dialogar, van a tener las puertas abiertas", pero "los que quieran quemar buses o utilizar medios violentos para defender sus reivindicaciones, tendrán que responder ante la ley como corresponde".

Los recuerdos del Presidente



Boric recordó que "nosotros venimos de las luchas estudiantiles y no olvidamos aquello, sería un sin sentido muy grande olvidar de dónde venimos. Y cuando mejores resultados hemos conseguido, ha sido cuando el diálogo ha primado para llevar adelante estos objetivos". Y agregó que "hoy, cuando en la calle una madre o un estudiante agradece la gratuidad por la que marchamos, que por cierto queremos trabajar por consolidar y que implementó la ex Presidenta Bachelet, la verdad es que lo logramos movilizándonos, pero cuando fue de manera pacífica mejores resultados conseguimos".

Finalmente, hizo un llamado a "evitar los enfrentamientos entre las mismas comunidades. Hubo una agresión al centro de estudiantes del Instituto Nacional, a sus dependencias. Eso no puede ser, solamente unidos en los fines vamos a poder conseguir mejoras sustantivas para la educación pública y la educación general en nuestro país".