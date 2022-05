Siguen los problemas para la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo. El miércoles 23 de marzo, la Corte Suprema ratificó la condena a cinco años de cárcel por el delito de fraude al Fisco. El mismo día, Rojo decidió viajar a Países Bajos para eludir a la justicia nacional.

Fue tal el revuelo que, en la misma jornada, la Interpol apareció en escena. “Hoy esta oficina de Interpol solicitó a la secretaría general de Interpol en Francia la publicación de una notificación roja en contra de esta persona, la cual estará disponible para los 194 países miembros de la organización”, detalló el prefecto Maximiliano Macnamara, jefe de la oficina de Interpol Santiago.

Poco después de un mes -específicamente el jueves 28 de abril-, la exedil nortina ingresó una solicitud para cambiar el equipo de abogados que la representa. César Ramos, de Bofill, Escobar y Silva, dejó de ser su representante legal y decidió que Daniel MacKinnon Roehrs sea su abogado patrocinante, así como le confirió poder al abogado Felipe Moraga Marinovic.

Claro que la solicitud podría provocar un perjucio para Rojo pues el juez de Garantía de Antofagasta, Alejandro González, determinó que la exalcaldesa debe ratificar lo solicitado a través de una videoconferencia en un plazo de cinco días, el que vence este miércoles 4 de mayo. Y, de hacerlo, la Interpol podría rastrear su ubicación para detenerla.

El ex abogado querellante del caso Main, Rolando Lorca, explicó en El Mercurio de Antofagasta que "si (Rojo) no lo hace en ese plazo, se entiende que el escrito no se tiene por presentado".

Los nuevos abogados



Felipe Moraga, quien sería el nuevo representante legal, indicó en el mismo medio que "asumimos la representación de la señora Karen Rojo a expresa petición de su círculo más cercano atendida la extrema disconformidad que existe con la sentencia decretada", agregando que "estamos en una fase de estudio de todos los antecedentes con el objeto de hacer las peticiones jurídicas que sean procedentes tanto en Chile como en el extranjero, así también evaluaremos la participación de organismos internacionales en el proceso".

Moraga explicó que "haremos valer todos sus derechos en esta etapa de ejecución de pena, tanto respecto de ella como de sus cercanos, quienes injustamente, sin ser parte de un proceso, se han visto afectados".