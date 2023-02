Para este miércoles 1 de febrero estaba programado el inicio del juicio penal por el caso SQM, emblemática causa judicial por delitos vinculados al financiamiento irregular de la política, donde se encuentran imputados, entre otros, los excandidatos presidenciales Pablo Longueira (UDI) y Marco Enríquez–Ominami (PRO), sin embargo, se debió suspender y reagendar.

La determinación fue pugnada por la defensa de ambos imputados, quienes se han mostrado reiteradamente en contra de la extensión de la investigación que realiza el Ministerio Público a partir del 2015 y que se inició como una artista del caso Penta.

Tras conocerse la noticia, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich apuntó contra las partes defensoras por el lento avance de las indagatorias.

“Lo que ha hecho el Ministerio Público desde el 2018 cuando se interpone la acusación, es instar por el pronto avance de las diligencias o los estados procesales propios del juicio oral. No hemos hecho sino lo indispensable para avanzar en el proceso, a diferencia de lo que han hecho las defensas, controvirtiendo incluso los antecedentes de la investigación”, señaló la persecutora a cargo de las causas.

Tras salir de tribunales, el exministro de Economía en el primer Gobierno de Piñera insistió en su inocencia. “Se me han revisado todas mis cuentas corrientes, y solo les puedo decir que cuando serví a mi país durante 30 años, me autoimpuse normas éticas muy superiores a las leyes y a las normas. Soy el único parlamentario que nunca viajé; no acumulé millas, no recibí viáticos, devolví una tarjeta de crédito sin usarla”, señaló.

“Llevo más de cinco años acusados, por lo tanto, siete días más o siete días menos para mí son insignificantes”, agregó.

En tanto, ME-O tildó la suspensión del juicio como un "abuso" y pidió a la Fiscalía Nacional "que alguien asuma la responsabilidad" en el retraso.

¿Cuándo será el juicio?

El inicio del juicio oral estaba programado para miércoles 1 de febrero, sin embargo, se debió posponer debido a que el 'auto de apertura' no se había revisado con las últimas correcciones.

Debido a esta situación, el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago aplazó la apertura del procedimiento para el próximo lunes 13 de febrero.