¿Por qué no he recibido el pago del Bono Marzo 2023? Estos pueden ser los motivos

Ya comenzaron a entregarse los primeros pagos del Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo); que entregarán un bono de 59.452 pesos por cada carga familiar debidamente acreditada o por familia, según sea cada caso.

En este contexto, surgen dudas respecto a quienes cumplen los requisitos, pero aún no reciben los montos.

¿Por qué no he recibido el pago 2023?

No cumplir con los requisitos

Para acceder al Aporte Familiar 2023, la persona debe haber estado recibiendo Subsidio Familiar, pagos por Asignación Familiar o Maternal o haber pertenecido al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o a Chile Solidario; a diciembre del 2022.

Quienes no cumplan con alguno de los requisitos, no tienen derecho a pago; pese a que hayan recibido montos en entregas de años anteriores. Esto se puede deber a que ya no se tengan cargas familiares o por haber salido de alguno de los programas del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o Chile Solidario, o por no recibir más pagos del Subsidio Familiar o Asignación Familiar.

Aún no corresponde por fecha de pago

Actualmente el beneficio se encuentra en el primer proceso de pago, correspondiente al GRUPO 1 de beneficiarios.

GRUPO 1, desde el 15 al 28 de febrero:

Se paga a quienes reciban pagos por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS, en la segunda mitad de cada mes.

Quienes sean beneficiarios del Bono Marzo, que reciben aportes la primera mitad de cada mes del Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades o Chile Solidario; O que reciban Asignación Familiar o Maternal, aún no les corresponde su debido pago, ya que pertenecen a los GRUPOS 2 y 3 de pago.

Estos grupos deben consultar desde el próximo 1 o 15 de marzo cuál es la fecha de pago que les corresponde.

No estar en la nómina para recibir el beneficio

Existen familias que, cumpliendo con los requisitos para recibir pagos del Bono Marzo, no se encuentran en la nómina del beneficio. Estas personas deben apelar para recibir los montos correspondientes. Esta situación puede ocurrir por no tener las cargas familiares regularizadas, lo cual se puede hacer retroactivamente.

Para la apelación, se debe ingresar a la página www.aportefamiliar.cl, desde el próximo 15 de marzo. Para ello, se debe ingresar un reclamo, lo cual se puede hacer en un periodo de un año.