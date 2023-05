Polémica en Valparaíso, luego que se difundieran imágenes de la celebración del aniversario 53 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), en donde se aprecian a funcionarios disfrazados de personajes de la película ‘La naranja mecánica’.

Producto de la polémica, el diputado RN Andrés Celis solicitó a la Contraloría General de la República que se investiguen los hechos, para aclarar si el evento se realizó en dependencias del servicio público, si ocurrió en horario laboral y se investigue posible uso de fondos públicos.

En la celebración en la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, “algunos de sus funcionarios y funcionarias se disfrazaron como personajes de la película La naranja mecánica y figuran luego en redes sociales en imágenes de connotación sexual", reclamó Celis.

"En estos casos, llama la atención que sean efectuados por funcionarios públicos, con recursos públicos y/o en dependencias de los propios servicios en que desempeñan sus labores", agregó.

Sumario administrativo

Fue la propia directora Regional de Valparaíso de la Junji quien respondió a la polémica, señalando se inició un sumario administrativo contra los funcionarios para establecer responsabilidades. "Rechazamos categóricamente cualquier comportamiento que vaya en contra de los valores y los principios de la institución. En cuanto tomé conocimiento de este hecho realicé los actos administrativos correspondientes".

"Quiero recalcar que este hecho se llevó a cabo en dependencias de la dirección regional en el marco del aniversario institucional y no en un jardín infantil, hecho que no minimiza el actuar de los funcionarios, pero es importante recalcar que esto no fue frente a niños y niñas", precisó.

"También me gustaría aclarar que bajo ninguna circunstancia se utilizaron recursos públicos para el desarrollo de estas actividades de aniversario y que además fueron realizadas en un bloque determinado de tiempo y no durante la jornada laboral", recalcó.