Desde hoy está disponible en la web del Servel la lista de locales de votación para el Plebiscito de Salida del 4 de septiembre. Puedes hacer la consulta AQUÍ ingresando tu RUT sin puntos y con guion.

El voto será obligatorio para todos los electores habilitados mayores de 18 años que residan en Chile. El voto en el exterior será voluntario en esta ocasión.

Quienes no asistan a votar arriesgan una multa de hasta 3 UTM, es decir cerca de $180 mil pesos. Este monto deberá ser saldado ante el respectivo Juzgado de Policía Local.



¿Puedo excusarme para no votar en el Plebiscito de Salida?

Si bien no se ha establecido un período de excusas para no votar en el Plebiscito de Salida, se determinó que no existirán multas para las personas que no puedan votar por los siguientes motivos:

Enfermedad que se lo impida.

Ausencia del país.

Encontrarse a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral.

Por otro impedimento grave que sea comprobado ante un juez competente.